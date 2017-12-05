У Луцьку оновлять 12 котелень





Так, 31 травня, підприємство підписало контракт з французькою компанією «ENERTEX» щодо реконструкції котелень, -йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».



Метою даного проекту є модернізація 12 котелень міста по вулицях : Л. Українки, 20; Б. Хмельницького, 12; Шевченка, 3; Б. Хмельницького, 58 б; Коцюбинського, 9 а; Чернишевського, 114; Старицького, 6; Заводська, 3 а; Дубнівська, 32 б; Маковського, 2 к; Тарасова, 17 б; с. Тарасове – шляхом заміни теплогенеруючого та насосного обладнання, ХВП, тощо.



Завершити роботи планують до 1 жовтня 2019 року.

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