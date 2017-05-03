Волинь «включилася» в програму сільської медицини

Виконувачка обов'язків Міністра охорони здоров'ярозповіла, що вже незабаром на Волинь може надійти частина коштів, передбачених на сільську медицину.Про це йшлося під час прес-конференції у Луцьку.Супрун розповіла про те, що у рамках реформи активно реалізовуватимуть програму щодо підтримки сільської медицини. Загалом на підтримку сільської медицини виділили 4 млрд грн. Йдеться про надання обладнання, транспорту для лікарів та включення низки закладів у мережу інтернет. За її словами, кожна область подала мережу амбулаторій – де вони є, де їх найбільше потребують тощо.«Волинська область включилася в цю програму, вже подала мережу центрів первинної допомоги і вже подали проекти. Коли порядок використання коштів буде затверджено в Кабміні, що ми сподіваємося буде за наступний тиждень-два, тоді вже можна буде використовувати ті кошти на будівництво нових амбулаторій і також закупівлю автомобілів для лікарів, які є у віддалених пунктах», - сказала міністр.Для будівництва нових лабораторій необхідно буде співфінансування 20% з місцевих бюджетів, та 100% фінансування для обладнання амбулаторій і службові автомобілі.Окрім того, вона нагадала, що можна подавати проекти для наступного мільярда гривень, який ще планують надати для сільської медицини у подальшому.