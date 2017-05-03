Волинь «включилася» в програму сільської медицини
Сьогодні, 15:06
Виконувачка обов'язків Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що вже незабаром на Волинь може надійти частина коштів, передбачених на сільську медицину.
Про це йшлося під час прес-конференції у Луцьку.
Супрун розповіла про те, що у рамках реформи активно реалізовуватимуть програму щодо підтримки сільської медицини. Загалом на підтримку сільської медицини виділили 4 млрд грн. Йдеться про надання обладнання, транспорту для лікарів та включення низки закладів у мережу інтернет. За її словами, кожна область подала мережу амбулаторій – де вони є, де їх найбільше потребують тощо.
«Волинська область включилася в цю програму, вже подала мережу центрів первинної допомоги і вже подали проекти. Коли порядок використання коштів буде затверджено в Кабміні, що ми сподіваємося буде за наступний тиждень-два, тоді вже можна буде використовувати ті кошти на будівництво нових амбулаторій і також закупівлю автомобілів для лікарів, які є у віддалених пунктах», - сказала міністр.
Для будівництва нових лабораторій необхідно буде співфінансування 20% з місцевих бюджетів, та 100% фінансування для обладнання амбулаторій і службові автомобілі.
Окрім того, вона нагадала, що можна подавати проекти для наступного мільярда гривень, який ще планують надати для сільської медицини у подальшому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час прес-конференції у Луцьку.
Супрун розповіла про те, що у рамках реформи активно реалізовуватимуть програму щодо підтримки сільської медицини. Загалом на підтримку сільської медицини виділили 4 млрд грн. Йдеться про надання обладнання, транспорту для лікарів та включення низки закладів у мережу інтернет. За її словами, кожна область подала мережу амбулаторій – де вони є, де їх найбільше потребують тощо.
«Волинська область включилася в цю програму, вже подала мережу центрів первинної допомоги і вже подали проекти. Коли порядок використання коштів буде затверджено в Кабміні, що ми сподіваємося буде за наступний тиждень-два, тоді вже можна буде використовувати ті кошти на будівництво нових амбулаторій і також закупівлю автомобілів для лікарів, які є у віддалених пунктах», - сказала міністр.
Для будівництва нових лабораторій необхідно буде співфінансування 20% з місцевих бюджетів, та 100% фінансування для обладнання амбулаторій і службові автомобілі.
Окрім того, вона нагадала, що можна подавати проекти для наступного мільярда гривень, який ще планують надати для сільської медицини у подальшому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинь «включилася» в програму сільської медицини
Сьогодні, 15:06
Поліція спіймала лучанина, який викрав у чоловіка гаманець
Сьогодні, 14:57
У Луцьку оновлять 12 котелень
Сьогодні, 14:36
Волинь знову боротиметься за кошти Світового банку для медицини
Сьогодні, 14:25
«АТБ»: кількісне та якісне зростання*
Сьогодні, 14:18