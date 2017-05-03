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Волинь «включилася» в програму сільської медицини

Волинь «включилася» в програму сільської медицини
Виконувачка обов'язків Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що вже незабаром на Волинь може надійти частина коштів, передбачених на сільську медицину.

Про це йшлося під час прес-конференції у Луцьку.

Супрун розповіла про те, що у рамках реформи активно реалізовуватимуть програму щодо підтримки сільської медицини. Загалом на підтримку сільської медицини виділили 4 млрд грн. Йдеться про надання обладнання, транспорту для лікарів та включення низки закладів у мережу інтернет. За її словами, кожна область подала мережу амбулаторій – де вони є, де їх найбільше потребують тощо.

«Волинська область включилася в цю програму, вже подала мережу центрів первинної допомоги і вже подали проекти. Коли порядок використання коштів буде затверджено в Кабміні, що ми сподіваємося буде за наступний тиждень-два, тоді вже можна буде використовувати ті кошти на будівництво нових амбулаторій і також закупівлю автомобілів для лікарів, які є у віддалених пунктах», - сказала міністр.

Для будівництва нових лабораторій необхідно буде співфінансування 20% з місцевих бюджетів, та 100% фінансування для обладнання амбулаторій і службові автомобілі.

Окрім того, вона нагадала, що можна подавати проекти для наступного мільярда гривень, який ще планують надати для сільської медицини у подальшому.

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Теги: Уляна Супрун, Луцьк, сільська медицина, програма
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