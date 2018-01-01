Поліція спіймала лучанина, який викрав у чоловіка гаманець





Інцидент трапився вранці 31 травня в одному із закладів міста, - інформує ГУНП у Волинській області.



Невідомий зловмисник незаконно заволодів майном 29-річного лучанина, викравши в нього гаманець із грішми та банківськими картками. Потерпілий чоловік звернувся до поліції із відповідною заявою. Співробітники кримінальної поліції Луцького відділу поліції встановили причетність до даного злочину 39-річного місцевого жителя.



Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України.











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