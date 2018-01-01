Поліція спіймала лучанина, який викрав у чоловіка гаманець
Сьогодні, 14:57
В Луцьку чоловік викрав у 29-річного місцевого жителя гроші та дві банківські карти.
Інцидент трапився вранці 31 травня в одному із закладів міста, - інформує ГУНП у Волинській області.
Невідомий зловмисник незаконно заволодів майном 29-річного лучанина, викравши в нього гаманець із грішми та банківськими картками. Потерпілий чоловік звернувся до поліції із відповідною заявою. Співробітники кримінальної поліції Луцького відділу поліції встановили причетність до даного злочину 39-річного місцевого жителя.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України.
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Інцидент трапився вранці 31 травня в одному із закладів міста, - інформує ГУНП у Волинській області.
Невідомий зловмисник незаконно заволодів майном 29-річного лучанина, викравши в нього гаманець із грішми та банківськими картками. Потерпілий чоловік звернувся до поліції із відповідною заявою. Співробітники кримінальної поліції Луцького відділу поліції встановили причетність до даного злочину 39-річного місцевого жителя.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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