вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція спіймала лучанина, який викрав у чоловіка гаманець

Поліція спіймала лучанина, який викрав у чоловіка гаманець
В Луцьку чоловік викрав у 29-річного місцевого жителя гроші та дві банківські карти.

Інцидент трапився вранці 31 травня в одному із закладів міста, - інформує ГУНП у Волинській області.

Невідомий зловмисник незаконно заволодів майном 29-річного лучанина, викравши в нього гаманець із грішми та банківськими картками. Потерпілий чоловік звернувся до поліції із відповідною заявою. Співробітники кримінальної поліції Луцького відділу поліції встановили причетність до даного злочину 39-річного місцевого жителя.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь «включилася» в програму сільської медицини
Сьогодні, 15:06
Поліція спіймала лучанина, який викрав у чоловіка гаманець
Сьогодні, 14:57
У Луцьку оновлять 12 котелень
Сьогодні, 14:36
Волинь знову боротиметься за кошти Світового банку для медицини
Сьогодні, 14:25
«АТБ»: кількісне та якісне зростання*
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
У центрі Луцька обчистили квартиру У центрі Луцька обчистили квартиру
31 травень, 22:10
Перехрестилася і вкрала: у луцькій церкві в бабусі витягли гаманець Перехрестилася і вкрала: у луцькій церкві в бабусі витягли гаманець
22 травень, 14:37
У Луцьку молодики крадуть півонії і продають реалізаторам квітів У Луцьку молодики крадуть півонії і продають реалізаторам квітів
22 травень, 13:53
У Луцьку викрили двох чоловіків, які обікрали цвинтар. ФОТО У Луцьку викрили двох чоловіків, які обікрали цвинтар. ФОТО
21 травень, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь «включилася» в програму сільської медицини
Сьогодні, 15:06
 0
Поліція спіймала лучанина, який викрав у чоловіка гаманець
Сьогодні, 14:57
 0
У Луцьку оновлять 12 котелень
Сьогодні, 14:36
 0
Волинь знову боротиметься за кошти Світового банку для медицини
Сьогодні, 14:25
 0
«АТБ»: кількісне та якісне зростання*
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8