Розповіли, коли запрацює ангіограф у Ковелі
Сьогодні, 18:53
Ангіограф у Ковелі може почати свою роботу вже за 2 місяці.
Про це йшлося під час прес-конференції виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун у Луцьку.
Так, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що у рамках проекту Світового банку кожну амбулаторію обладнали комп’ютером, тож є можливість передачі даних.
Окрім того, кожен автомобіль швидкої може передавати кардіограму у Луцьк, де її незалежно від часу доби перегляне лікар. Якщо є інфаркт, на зустріч виїжджає лікарі і фельдшерська бригада і в один із двох ангіографічних центрів доставляють хворих, аби провести стентування.
«Я думаю, що протягом двох місяців почне працювати ангіографічний центр в Ковелі, що ще більше зменшить… Це можливість доставити хворого з гострим інфарктом з підйомом сегменту СТ в центр, відповідно провести відкриття судин і мати вже потім набагато менше наслідків», - підсумував Ващенюк.
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Про це йшлося під час прес-конференції виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун у Луцьку.
Так, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що у рамках проекту Світового банку кожну амбулаторію обладнали комп’ютером, тож є можливість передачі даних.
Окрім того, кожен автомобіль швидкої може передавати кардіограму у Луцьк, де її незалежно від часу доби перегляне лікар. Якщо є інфаркт, на зустріч виїжджає лікарі і фельдшерська бригада і в один із двох ангіографічних центрів доставляють хворих, аби провести стентування.
«Я думаю, що протягом двох місяців почне працювати ангіографічний центр в Ковелі, що ще більше зменшить… Це можливість доставити хворого з гострим інфарктом з підйомом сегменту СТ в центр, відповідно провести відкриття судин і мати вже потім набагато менше наслідків», - підсумував Ващенюк.
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