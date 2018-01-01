Розповіли, коли запрацює ангіограф у Ковелі

Ангіограф у Ковелі може почати свою роботу вже за 2 місяці.Про це йшлося під час прес-конференції виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’яу Луцьку.Так, очільник обласного управління охорони здоров’ярозповів, що у рамках проекту Світового банку кожну амбулаторію обладнали комп’ютером, тож є можливість передачі даних.Окрім того, кожен автомобіль швидкої може передавати кардіограму у Луцьк, де її незалежно від часу доби перегляне лікар. Якщо є інфаркт, на зустріч виїжджає лікарі і фельдшерська бригада і в один із двох ангіографічних центрів доставляють хворих, аби провести стентування.«Я думаю, що протягом двох місяців почне працювати ангіографічний центр в Ковелі, що ще більше зменшить… Це можливість доставити хворого з гострим інфарктом з підйомом сегменту СТ в центр, відповідно провести відкриття судин і мати вже потім набагато менше наслідків», - підсумував Ващенюк.