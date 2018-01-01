У Луцьку чоловік викрав автомобіль
Сьогодні, 15:12
У Луцьку затримали чоловіка, який викрав автівку Volkswagen Golf.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зловмисник викрав авто у лучанина у ніч на 31 травня. Про це поліції повідомив власник викраденої автівки – 20-річний місцевий житель. Транспортний засіб знаходився у дворі будинку, за місцем проживання потерпілого.
Співробітники управління патрульної поліції Луцька встановили, що легковик викрав 25-річний житель Ківерцівського району. Викрадений автомобіль вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зловмисник викрав авто у лучанина у ніч на 31 травня. Про це поліції повідомив власник викраденої автівки – 20-річний місцевий житель. Транспортний засіб знаходився у дворі будинку, за місцем проживання потерпілого.
Співробітники управління патрульної поліції Луцька встановили, що легковик викрав 25-річний житель Ківерцівського району. Викрадений автомобіль вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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