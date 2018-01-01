У Луцьку чоловік викрав автомобіль

У Луцьку затримали чоловіка, який викрав автівку Volkswagen Golf.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Зловмисник викрав авто у лучанина у ніч на 31 травня. Про це поліції повідомив власник викраденої автівки – 20-річний місцевий житель. Транспортний засіб знаходився у дворі будинку, за місцем проживання потерпілого.Співробітники управління патрульної поліції Луцька встановили, що легковик викрав 25-річний житель Ківерцівського району. Викрадений автомобіль вилучили.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.Досудове розслідування триває.