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У Луцьку чоловік викрав автомобіль

У Луцьку чоловік викрав автомобіль
У Луцьку затримали чоловіка, який викрав автівку Volkswagen Golf.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зловмисник викрав авто у лучанина у ніч на 31 травня. Про це поліції повідомив власник викраденої автівки – 20-річний місцевий житель. Транспортний засіб знаходився у дворі будинку, за місцем проживання потерпілого.

Співробітники управління патрульної поліції Луцька встановили, що легковик викрав 25-річний житель Ківерцівського району. Викрадений автомобіль вилучили.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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Теги: крадіжка, авто, Луцьк
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