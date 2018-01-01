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Супрун розповіла волинянам, чому важливо підписати декларацію з лікарем

Супрун розповіла волинянам, чому важливо підписати декларацію з лікарем
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому важливо підписувати декларації із лікарями.

Про це йшлося під час прес-конференції 31 травня у Луцьку.

Супрун наголосила, що зараз треба дуже уважно слідкувати за розбудовою первинної медицини, аби якнайбільше громадян обрали свого лікаря.

«Бо коли ви підпишете декларацію зі своїм лікарем, автоматично вже вони перейдуть на нове фінансування, у них буде вдвічі стільки коштів приходити за кожного пацієнта, як сьогодні», - повідомила Супрун. Тож цей процес важливий і для лікарів, аби вони могли підвищити рівень фінансування закладів охорони здоров’я та самі отримували гідну зарплатню.

«Наступні пріоритети – це аби була комп’ютерна система, інтернет і обладнання, яке потрібне на рівні первинної ланки», - додала Супрун.

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Теги: Уляна Супрун, Луцьк, декларація
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Коментарі 1
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Бл...,баба Яга,якого хє*а їздить і фігню меле?!
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