Супрун розповіла волинянам, чому важливо підписати декларацію з лікарем
Сьогодні, 20:14
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому важливо підписувати декларації із лікарями.
Про це йшлося під час прес-конференції 31 травня у Луцьку.
Супрун наголосила, що зараз треба дуже уважно слідкувати за розбудовою первинної медицини, аби якнайбільше громадян обрали свого лікаря.
«Бо коли ви підпишете декларацію зі своїм лікарем, автоматично вже вони перейдуть на нове фінансування, у них буде вдвічі стільки коштів приходити за кожного пацієнта, як сьогодні», - повідомила Супрун. Тож цей процес важливий і для лікарів, аби вони могли підвищити рівень фінансування закладів охорони здоров’я та самі отримували гідну зарплатню.
«Наступні пріоритети – це аби була комп’ютерна система, інтернет і обладнання, яке потрібне на рівні первинної ланки», - додала Супрун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час прес-конференції 31 травня у Луцьку.
Супрун наголосила, що зараз треба дуже уважно слідкувати за розбудовою первинної медицини, аби якнайбільше громадян обрали свого лікаря.
«Бо коли ви підпишете декларацію зі своїм лікарем, автоматично вже вони перейдуть на нове фінансування, у них буде вдвічі стільки коштів приходити за кожного пацієнта, як сьогодні», - повідомила Супрун. Тож цей процес важливий і для лікарів, аби вони могли підвищити рівень фінансування закладів охорони здоров’я та самі отримували гідну зарплатню.
«Наступні пріоритети – це аби була комп’ютерна система, інтернет і обладнання, яке потрібне на рівні первинної ланки», - додала Супрун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Бл...,баба Яга,якого хє*а їздить і фігню меле?!
Останні новини
Волинян просять утриматися від поїздок до лісу
Сьогодні, 21:09
У «ПортCity» відкриють новий ресторан*
Сьогодні, 20:45
Супрун розповіла волинянам, чому важливо підписати декларацію з лікарем
Сьогодні, 20:14
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 червня
Сьогодні, 20:00