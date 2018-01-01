Волинянин заправив автівку на понад 1500 гривень і втік

В селі Піддубці Луцького району на АЗС чоловік заправив автомобіль і втік не розрахувавшись за пальне.Інцидент трапився близько 18 години, - інформує ГУНП у Волинській області.Так, зловмисник здійснив заправку дизпаливом автомобіля Renault Megane на суму понад півтори тисячі гривень, та поїхав не розрахувавшись за пальне.На місце події прибула слідчо-оперативна група. Згодом поліцейські встановили особу шахрая та затримали автомобіль за кермом якого перебував правопорушник. Автомобіль правоохоронці вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.