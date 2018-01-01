Волинянин заправив автівку на понад 1500 гривень і втік
Сьогодні, 15:19
В селі Піддубці Луцького району на АЗС чоловік заправив автомобіль і втік не розрахувавшись за пальне.
Інцидент трапився близько 18 години, - інформує ГУНП у Волинській області.
Так, зловмисник здійснив заправку дизпаливом автомобіля Renault Megane на суму понад півтори тисячі гривень, та поїхав не розрахувавшись за пальне.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Згодом поліцейські встановили особу шахрая та затримали автомобіль за кермом якого перебував правопорушник. Автомобіль правоохоронці вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.
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Інцидент трапився близько 18 години, - інформує ГУНП у Волинській області.
Так, зловмисник здійснив заправку дизпаливом автомобіля Renault Megane на суму понад півтори тисячі гривень, та поїхав не розрахувавшись за пальне.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Згодом поліцейські встановили особу шахрая та затримали автомобіль за кермом якого перебував правопорушник. Автомобіль правоохоронці вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На що він розраховував?... додік тупорилий...
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