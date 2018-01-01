У Луцьку «Промінь» дарує літню акцію 1+1*
Сьогодні, 19:06
До літніх розваг розважальний центр «Промінь» запускає купон 1+1, котрий можна буде отримати, придбавши квиток в кіно у кінотеатрі Multiplex.
Літній купон включає в себе:
Multiplex – 2-й набір попкорн карамель 1,5 л + лимонад 400 мл безкоштовно;
Ring Coffee – 2-й напій «Ice Tea» 350 мл безкоштовно;
Смугастий носоріг – 2-й манікюр безкоштовно;
George’s Club – 2-га година гри в боулінг безкоштовно;
Grand Central – 2-й коктейль «Цитрус» у Ring Cafe безкоштовно.
"Запрошуємо вас випити смачного прохолодного чаю з коханою людиною чи другом у Ring Coffee або коктейль «Цитрус» у Grand Central. Приходь на манікюр в Смугастий носоріг в «Майстерню краси» з подружкою та платіть лише за одного, або ж записуйся на наступний безкоштовно. А якщо любите активний відпочинок, то приходьте у George’s Club та грайте 2-гу годину в боулінгу безкоштовно", - повідомляють організатори.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Літній купон включає в себе:
Multiplex – 2-й набір попкорн карамель 1,5 л + лимонад 400 мл безкоштовно;
Ring Coffee – 2-й напій «Ice Tea» 350 мл безкоштовно;
Смугастий носоріг – 2-й манікюр безкоштовно;
George’s Club – 2-га година гри в боулінг безкоштовно;
Grand Central – 2-й коктейль «Цитрус» у Ring Cafe безкоштовно.
"Запрошуємо вас випити смачного прохолодного чаю з коханою людиною чи другом у Ring Coffee або коктейль «Цитрус» у Grand Central. Приходь на манікюр в Смугастий носоріг в «Майстерню краси» з подружкою та платіть лише за одного, або ж записуйся на наступний безкоштовно. А якщо любите активний відпочинок, то приходьте у George’s Club та грайте 2-гу годину в боулінгу безкоштовно", - повідомляють організатори.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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