У Луцьку «Промінь» дарує літню акцію 1+1*

До літніх розваг розважальний центр «Промінь» запускає купон 1+1, котрий можна буде отримати, придбавши квиток в кіно у кінотеатрі Multiplex.Літній купон включає в себе:Multiplex – 2-й набір попкорн карамель 1,5 л + лимонад 400 мл безкоштовно;Ring Coffee – 2-й напій «Ice Tea» 350 мл безкоштовно;Смугастий носоріг – 2-й манікюр безкоштовно;George’s Club – 2-га година гри в боулінг безкоштовно;Grand Central – 2-й коктейль «Цитрус» у Ring Cafe безкоштовно."Запрошуємо вас випити смачного прохолодного чаю з коханою людиною чи другом у Ring Coffee або коктейль «Цитрус» у Grand Central. Приходь на манікюр в Смугастий носоріг в «Майстерню краси» з подружкою та платіть лише за одного, або ж записуйся на наступний безкоштовно. А якщо любите активний відпочинок, то приходьте у George’s Club та грайте 2-гу годину в боулінгу безкоштовно", - повідомляють організатори.Довідка: +380 (68) 525 90 09.