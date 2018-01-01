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У Луцьку «Промінь» дарує літню акцію 1+1*

У Луцьку «Промінь» дарує літню акцію 1+1*
До літніх розваг розважальний центр «Промінь» запускає купон 1+1, котрий можна буде отримати, придбавши квиток в кіно у кінотеатрі Multiplex.

Літній купон включає в себе:

Multiplex – 2-й набір попкорн карамель 1,5 л + лимонад 400 мл безкоштовно;

Ring Coffee – 2-й напій «Ice Tea» 350 мл безкоштовно;

Смугастий носоріг – 2-й манікюр безкоштовно;

George’s Club – 2-га година гри в боулінг безкоштовно;

Grand Central – 2-й коктейль «Цитрус» у Ring Cafe безкоштовно.

"Запрошуємо вас випити смачного прохолодного чаю з коханою людиною чи другом у Ring Coffee або коктейль «Цитрус» у Grand Central. Приходь на манікюр в Смугастий носоріг в «Майстерню краси» з подружкою та платіть лише за одного, або ж записуйся на наступний безкоштовно. А якщо любите активний відпочинок, то приходьте у George’s Club та грайте 2-гу годину в боулінгу безкоштовно", - повідомляють організатори.

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: Промінь, Multiplex
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