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У ФК «Волинь» — новий тренер. ФОТО

У ФК «Волинь» — новий тренер. ФОТО
Луцька «Волинь» підписала контракт із колишнім тренером «Карпат» U-19 Андрієм Тлумаком.

Новий сезон луцький футбольний клуб розпочне з новим головним тренером., - пише прес-служба футбольного клубу.

У п'ятницю, 1 червня, контракт з «Волинню» підписав Андрій Тлумак – відомий у минулому футболіст, який протягом багатьох років захищав ворота львівських «Карпат», а також запорізького «Металурга», харківського «Металіста» та луганської «Зорі».

Разом з 39-річним керманичем працюватимуть добре відомий луцьким уболівальникам Володимир Марчук, який на початку та в середині 90-х років захищав ворота «Волині» у рамках Вищої ліги чемпіонату України, а у новому столітті не один рік працював у нашій молодіжній команді, а також Андрій Сапуга та Павло Котовенко.

Офіційне представлення нового головного тренера та спілкування із ЗМІ та уболівальниками заплановане на наступний тиждень.

У ФК «Волинь» — новий тренер. ФОТО

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Теги: ФК «Волинь», перемога, спорт, футбол, тренер, Тлумак
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