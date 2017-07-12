У ФК «Волинь» — новий тренер. ФОТО
Сьогодні, 15:35
Луцька «Волинь» підписала контракт із колишнім тренером «Карпат» U-19 Андрієм Тлумаком.
Новий сезон луцький футбольний клуб розпочне з новим головним тренером., - пише прес-служба футбольного клубу.
У п'ятницю, 1 червня, контракт з «Волинню» підписав Андрій Тлумак – відомий у минулому футболіст, який протягом багатьох років захищав ворота львівських «Карпат», а також запорізького «Металурга», харківського «Металіста» та луганської «Зорі».
Разом з 39-річним керманичем працюватимуть добре відомий луцьким уболівальникам Володимир Марчук, який на початку та в середині 90-х років захищав ворота «Волині» у рамках Вищої ліги чемпіонату України, а у новому столітті не один рік працював у нашій молодіжній команді, а також Андрій Сапуга та Павло Котовенко.
Офіційне представлення нового головного тренера та спілкування із ЗМІ та уболівальниками заплановане на наступний тиждень.
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Новий сезон луцький футбольний клуб розпочне з новим головним тренером., - пише прес-служба футбольного клубу.
У п'ятницю, 1 червня, контракт з «Волинню» підписав Андрій Тлумак – відомий у минулому футболіст, який протягом багатьох років захищав ворота львівських «Карпат», а також запорізького «Металурга», харківського «Металіста» та луганської «Зорі».
Разом з 39-річним керманичем працюватимуть добре відомий луцьким уболівальникам Володимир Марчук, який на початку та в середині 90-х років захищав ворота «Волині» у рамках Вищої ліги чемпіонату України, а у новому столітті не один рік працював у нашій молодіжній команді, а також Андрій Сапуга та Павло Котовенко.
Офіційне представлення нового головного тренера та спілкування із ЗМІ та уболівальниками заплановане на наступний тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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