У ФК «Волинь» — новий тренер. ФОТО

Луцька «Волинь» підписала контракт із колишнім тренером «Карпат» U-19Новий сезон луцький футбольний клуб розпочне з новим головним тренером., - пише прес-служба футбольного клубу.У п'ятницю, 1 червня, контракт з «Волинню» підписав Андрій Тлумак – відомий у минулому футболіст, який протягом багатьох років захищав ворота львівських «Карпат», а також запорізького «Металурга», харківського «Металіста» та луганської «Зорі».Разом з 39-річним керманичем працюватимуть добре відомий луцьким уболівальникам, який на початку та в середині 90-х років захищав ворота «Волині» у рамках Вищої ліги чемпіонату України, а у новому столітті не один рік працював у нашій молодіжній команді, а такожтаОфіційне представлення нового головного тренера та спілкування із ЗМІ та уболівальниками заплановане на наступний тиждень.