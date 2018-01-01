На Волині відновили рекреаційний пункт





Про це йдеться на сторінці у facebook національного парку "Прип'ять-Стохід".



"Працівники Любешівського ПОНДВ національного парку "Прип'ять-Стохід" провели поточний ремонт рекреаційного пункту "Алея кохання" (біля стадіону "Колос")", - йдеться у повідомлені.



Зокрема, було відновлено бесідку, пірс, лавочки, місце для переодягання, пофарбовано інформаційні знаки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів відновили рекреаційний пункт "Алея кохання", який знаходиться біля стадіону "Колос".Про це йдеться на сторінці у facebook національного парку "Прип'ять-Стохід"."Працівники Любешівського ПОНДВ національного парку "Прип'ять-Стохід" провели поточний ремонт рекреаційного пункту "Алея кохання" (біля стадіону "Колос")", - йдеться у повідомлені.Зокрема, було відновлено бесідку, пірс, лавочки, місце для переодягання, пофарбовано інформаційні знаки.

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