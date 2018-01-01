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На Волині відновили рекреаційний пункт

На Волині відновили рекреаційний пункт
У селищі Любешів відновили рекреаційний пункт "Алея кохання", який знаходиться біля стадіону "Колос".

Про це йдеться на сторінці у facebook національного парку "Прип'ять-Стохід".

"Працівники Любешівського ПОНДВ національного парку "Прип'ять-Стохід" провели поточний ремонт рекреаційного пункту "Алея кохання" (біля стадіону "Колос")", - йдеться у повідомлені.

Зокрема, було відновлено бесідку, пірс, лавочки, місце для переодягання, пофарбовано інформаційні знаки.

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Теги: рекреаційний пункт, Любешів
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