В Україні введуть іспит з української мови для отримання громадянства





Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко, - пише



Згідно з документом, протягом двох місяців Кабінет міністрів має затвердити десятирічну державну програму з укорінення статусу української мови.



Зокрема, планується забезпечити "поліпшення якості викладання державної мови в навчальних закладах, сприяння вивченню української мови іноземцями, запровадження в установленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України".



Наразі для отримання українського громадянства іноземець має надати довідку про знання державної української мови, яку видають навчальні заклади.



Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ про проголошення десятиліття української мови. Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018-2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

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