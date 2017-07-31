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В Україні введуть іспит з української мови для отримання громадянства

В Україні введуть іспит з української мови для отримання громадянства
Охочі отримати громадянство України мають складати іспит на знання української мови.

Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко, - пише 112 канал.

Згідно з документом, протягом двох місяців Кабінет міністрів має затвердити десятирічну державну програму з укорінення статусу української мови.

Зокрема, планується забезпечити "поліпшення якості викладання державної мови в навчальних закладах, сприяння вивченню української мови іноземцями, запровадження в установленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України".

Наразі для отримання українського громадянства іноземець має надати довідку про знання державної української мови, яку видають навчальні заклади.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ про проголошення десятиліття української мови. Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018-2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

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Теги: іспит, громадянство
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Коментарі 1
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Ще б ввели іспит для депутатів верховної ради. А то половина з них не вміє толком розмовляти...
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