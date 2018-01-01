Що робити і куди йти: волинянам розповіли про домашнє насильство

На Волині від початку року патрульні отримали більше 760 повідомлень про насильство в сім’ї.Зокрема, 220 повідомлень - сімейні сварки, понад 230 – про нанесення тілесних ушкоджень членами сім’ї, - інформує Патрульна поліція Волині.Цьогоріч працівники поліції оформили понад 165 адмінматеріалів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства).Волинян закликають обов’язково звертайтесь також до дільничного інспектора, адже дільничні ведуть облік осіб, які схильні до насильства, і наглядають за ними.Нині, у зв’язку зі змінами в законодавство, жертви домашнього насильства можуть також звертатись до суду з заявою про обмежувальний припис до кривдника. Його можуть видати на термін від 1 до 6 місяців, але це потребує певної підготовки документів.До слова, юридичний супровід можна отримати у місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Луцьк, вул. Прогресу, 7). Рішення суд приймає протягом 72 годин.