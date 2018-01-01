«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами місяця

Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту



Отож, згідно зі статистикою травня найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".



Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання «ВолиньPost». Так, у травні сайт читали 1 065 852 людини.







Тоді як "Волинські новини" читали майже на 23 тисячі менше людей - 1 042 885.







Редакція Інформаційного агентсва ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс в травні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net» Отож, згідно зі статистикою травня найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання «ВолиньPost». Так, у травні сайт читали 1 065 852 людини.Тоді як "Волинські новини" читали майже на 23 тисячі менше людей - 1 042 885.Редакція Інформаційного агентсва ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс в травні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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