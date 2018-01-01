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Волинян просять утриматися від поїздок до лісу

Волинян просять утриматися від поїздок до лісу
Надворі довгий час утримується спекотна суха погода. А відповідно – ліс став особливо вразливим до вогняної стихії. На Волині зафіксовано найвищий – 5-й клас пожежної небезпеки.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Уже декілька днів горять ліси Херсонщини. На щастя, хоч і не без значних втрат та великими зусиллями цього року лісівникам та рятувальникам вдалося локалізувати лісові пожежі в Луганській області. Займання, які вчасно вдалося виявити та загасити, не оминули багатьох регіонів України.

До пожежної ситуації відповідально поставитися має кожен із нас. Бо пожежа в лісі – це біда не лише для лісівників. Це загибель рослин, комах і тварин, це страшна загроза для людських осель, що поряд із лісом. У таку погоду вогонь розповсюджується на значні площі за лічені секунди.

Тож лісівники Волині вкотре звертаються до громадян: будьте відповідальними. За можливості взагалі варто обмежити відвідування лісу аж до настання більш сприятливих погодних умов. Або ж відпочивати у спеціально облаштованих для цього місцях – рекреаційних пунктах.

«Нагадуємо також, що впродовж пожежонебезпечного періоду категорично забороняється розводити багаття в лісі, в’їжджати на територію лісового фонду автотранспортом, палити, кидати в лісі непогашені сірники та недопалки, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду та на територіях, що прилягають до нього», - йдеться у повідомленні.

Не варто забувати, що суттєвими стали штрафи за порушення вимог пожежної безпеки та в результаті – спричинення вогню у лісі.

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Теги: ліс, екологія
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