Під Ковелем відсвяткують найбільше весілля на Волині





Про це розповіла проектний менеджер Голобської селищної ради Юлія Франчук, - пише



Фестивалем «Весільні обряди» хочуть започаткувати щорічне відтворення весільних обрядів. На заході встановлюватимуть рекорди, проводитимуть екскурсії та смакуватимуть весільну «шишку».



Захід носитиме автентичний характер, популяризуватиме культуру та традиції регіону, формуватиме відчуття патріотизму, любові до історії рідного краю та дозволить відкрити таємниці традиційних весільних обрядів для туристів з інших регіонів, переконують організатори.



Весільні традиції 100-річної давнини відтворюватимуть 12 громад Волині. На заході встановлюватимуть рекорди, проводитимуть екскурсії та смакуватимуть весільну «шишку».



Фестиваль пройде на селищному стадіоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільше весілля на Волині планують відсвяткувати 2 червня цього року в Голобах.Про це розповіла проектний менеджер Голобської селищної ради, - пише Волинь-нова Фестивалем «Весільні обряди» хочуть започаткувати щорічне відтворення весільних обрядів. На заході встановлюватимуть рекорди, проводитимуть екскурсії та смакуватимуть весільну «шишку».Захід носитиме автентичний характер, популяризуватиме культуру та традиції регіону, формуватиме відчуття патріотизму, любові до історії рідного краю та дозволить відкрити таємниці традиційних весільних обрядів для туристів з інших регіонів, переконують організатори.Весільні традиції 100-річної давнини відтворюватимуть 12 громад Волині. На заході встановлюватимуть рекорди, проводитимуть екскурсії та смакуватимуть весільну «шишку».Фестиваль пройде на селищному стадіоні.

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