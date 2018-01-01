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Хлопець пробив наскрізь руку об кований паркан

Хлопець пробив наскрізь руку об кований паркан
У Луцьку хлопець застряг біля огорожі, прошрикнувши руку.

Інцидентр трапився ввечері 1 червня біля офісу «Укртелекому», що на проспекті Василя Мойсея, - пише Конкурент.

Зі слів очевидців, хлопець настромився на гостру арматуру, коли перелазив через паркан. На місці працювали рятувальники.

Деталі інциденту – згодом.

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Теги: інцидент, Луцьк
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