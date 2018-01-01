Хлопець пробив наскрізь руку об кований паркан





Інцидентр трапився ввечері 1 червня біля офісу «Укртелекому», що на проспекті Василя Мойсея, - пише



Зі слів очевидців, хлопець настромився на гостру арматуру, коли перелазив через паркан. На місці працювали рятувальники.



Деталі інциденту – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хлопець застряг біля огорожі, прошрикнувши руку.Інцидентр трапився ввечері 1 червня біля офісу «Укртелекому», що на проспекті Василя Мойсея, - пише Конкурент Зі слів очевидців, хлопець настромився на гостру арматуру, коли перелазив через паркан. На місці працювали рятувальники.Деталі інциденту – згодом.

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