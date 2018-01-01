Луцькрада не мала права забирати землю під «Варшавкою», - експерт
Сьогодні, 21:46
Представник Центру розвитку місцевого урядування Тарас Яковлев сказав, що Луцькрада не мала права розривати договір оренди з Волинською облспоживспілкою в односторонньому порядку.
Про це він заявив під час прямого телеефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 1 червня, - повідомляє Конкурент.
«Будь-який договір, зокрема й договір оренди, розривається через несплату за використання земельної ділянки, використання землі не в межах цільового призначення або ж якщо ця діяльність наносить шкоду. Договір можна розірвати в односторонньому порядку, якщо така умова передбачена в договорі. А такої умови в договорі немає. Тому цей договір не буде розірваний», – сказав Тарас Яковлев.
Нагадаємо, під час минулої сесії Луцькрада розірвала в односторонньому договір оренди землі з Волинською обласною спілкою споживчих товариств.
Цей договір оренди землі, що під ринком «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого,1, діяв з 2009 року.
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Про це він заявив під час прямого телеефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 1 червня, - повідомляє Конкурент.
«Будь-який договір, зокрема й договір оренди, розривається через несплату за використання земельної ділянки, використання землі не в межах цільового призначення або ж якщо ця діяльність наносить шкоду. Договір можна розірвати в односторонньому порядку, якщо така умова передбачена в договорі. А такої умови в договорі немає. Тому цей договір не буде розірваний», – сказав Тарас Яковлев.
Нагадаємо, під час минулої сесії Луцькрада розірвала в односторонньому договір оренди землі з Волинською обласною спілкою споживчих товариств.
Цей договір оренди землі, що під ринком «Завокзальний» на вулиці Карпенка-Карого,1, діяв з 2009 року.
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