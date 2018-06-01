На Волині створили інклюзивний центр для дітей із особливими потребами





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Установа створена з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах. Мова йде про проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу.



Під час засідання сесії депутати також затвердили Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» із відповідними поправками. Також депутатським корпусом було виділено 250 тисяч гривень на ремонт приміщення для центру.



Ця установа розташовуватиметься у п’яти кімнатах Іваничівської спеціальної школи-інтернат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Іваничівської райради проголосували за утворення Інклюзивно-ресурсного центру».Про це інформує « ВолиньUA ».Установа створена з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах. Мова йде про проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу.Під час засідання сесії депутати також затвердили Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» із відповідними поправками. Також депутатським корпусом було виділено 250 тисяч гривень на ремонт приміщення для центру.Ця установа розташовуватиметься у п’яти кімнатах Іваничівської спеціальної школи-інтернат.

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