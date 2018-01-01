Бульбашково, яскраво і весело: у Луцьку відбувся «Bubble FEST». ФОТО

У Луцьку вкотре влаштували фестиваль мильних бульбашок «Bubble FEST».Захід відбувся на Театральному майдані з нагоди Дня захисту дітей 1 червня.Чимало малечі прийшло на головний майдан Луцька, де діти залюбки танцювали, пускали у повітря мильні бульбашки, брали участь у конкурсах, майстер-класах та інших атракціях, а також пригощалися смаколиками.Окрім того, до фестивалю долучився дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг». Тож завдяки цьому ті, хто прийшов на фестиваль, мали нагоду зробити неймовірно яскраві світлини біля об лаштованої фотозони, а також разом з майстринями «Смугастого носорога» виготовити чудову листівку.На завершення ж відбулася святкова дискотека для дітей.Організатори фестивалю - ВОГО «Ми плюс» та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради – запевняють, що головна мета заходу – збір коштів на оздоровлення дітей-сиріт.Фото -