Бульбашково, яскраво і весело: у Луцьку відбувся «Bubble FEST». ФОТО
01 червень, 23:19
У Луцьку вкотре влаштували фестиваль мильних бульбашок «Bubble FEST».
Захід відбувся на Театральному майдані з нагоди Дня захисту дітей 1 червня.
Чимало малечі прийшло на головний майдан Луцька, де діти залюбки танцювали, пускали у повітря мильні бульбашки, брали участь у конкурсах, майстер-класах та інших атракціях, а також пригощалися смаколиками.
Окрім того, до фестивалю долучився дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг». Тож завдяки цьому ті, хто прийшов на фестиваль, мали нагоду зробити неймовірно яскраві світлини біля об лаштованої фотозони, а також разом з майстринями «Смугастого носорога» виготовити чудову листівку.
На завершення ж відбулася святкова дискотека для дітей.
Організатори фестивалю - ВОГО «Ми плюс» та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради – запевняють, що головна мета заходу – збір коштів на оздоровлення дітей-сиріт.
Фото - Катерина Приступа
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Захід відбувся на Театральному майдані з нагоди Дня захисту дітей 1 червня.
Чимало малечі прийшло на головний майдан Луцька, де діти залюбки танцювали, пускали у повітря мильні бульбашки, брали участь у конкурсах, майстер-класах та інших атракціях, а також пригощалися смаколиками.
Окрім того, до фестивалю долучився дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг». Тож завдяки цьому ті, хто прийшов на фестиваль, мали нагоду зробити неймовірно яскраві світлини біля об лаштованої фотозони, а також разом з майстринями «Смугастого носорога» виготовити чудову листівку.
На завершення ж відбулася святкова дискотека для дітей.
Організатори фестивалю - ВОГО «Ми плюс» та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради – запевняють, що головна мета заходу – збір коштів на оздоровлення дітей-сиріт.
Фото - Катерина Приступа
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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