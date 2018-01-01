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На волинському озері відкрили купальний сезон

На волинському озері відкрили купальний сезон
Міське озеро в Нововолинську підготували до купального сезону. Вода у штучній водоймі відповідає усім санітарним нормам.

Про це йшлося під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка оголосила про початок купального сезону, - повідомляє Буг.

Міське озеро перебуває на балансі виробничого управління комунального господарства, начальник якого прозвітував про готовність водойми та території приймати відпочивальників.

Вже затвердили паспорт пляжу та завезли пісок. А Державна екологічна інспекція провела водолазне обстеження водойми.

Взяли проби води та піску і вони відповідають санітарним нормам.

Кабінки для переодягання та інші елементи пляжу пофарбовані. Провели ремонтні роботи біля пірсу та в роздягалках. На території встановлені тимчасові смітники, а також доставлені баки для сміття біля туалету та поблизу скверу, де місцеві жителі відпочивають.

На території закріплений один двірник, а у вихідні та після свят залучають додаткових працівників для прибирання.

Для потреб на пляжі наявний туалет.
На озері з 09:00 до 20:00 чергуватимуть по два матроси-рятувальники, які пройшли навчання в Луцьку за спеціальною програмою підготовки. На рятувальній станції є човен.


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Теги: Нововолинськ, купальний сезон
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