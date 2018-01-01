На волинському озері відкрили купальний сезон
Сьогодні, 06:35
Міське озеро в Нововолинську підготували до купального сезону. Вода у штучній водоймі відповідає усім санітарним нормам.
Про це йшлося під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка оголосила про початок купального сезону, - повідомляє Буг.
Міське озеро перебуває на балансі виробничого управління комунального господарства, начальник якого прозвітував про готовність водойми та території приймати відпочивальників.
Вже затвердили паспорт пляжу та завезли пісок. А Державна екологічна інспекція провела водолазне обстеження водойми.
Взяли проби води та піску і вони відповідають санітарним нормам.
Кабінки для переодягання та інші елементи пляжу пофарбовані. Провели ремонтні роботи біля пірсу та в роздягалках. На території встановлені тимчасові смітники, а також доставлені баки для сміття біля туалету та поблизу скверу, де місцеві жителі відпочивають.
На території закріплений один двірник, а у вихідні та після свят залучають додаткових працівників для прибирання.
Для потреб на пляжі наявний туалет.
На озері з 09:00 до 20:00 чергуватимуть по два матроси-рятувальники, які пройшли навчання в Луцьку за спеціальною програмою підготовки. На рятувальній станції є човен.
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Про це йшлося під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка оголосила про початок купального сезону, - повідомляє Буг.
Міське озеро перебуває на балансі виробничого управління комунального господарства, начальник якого прозвітував про готовність водойми та території приймати відпочивальників.
Вже затвердили паспорт пляжу та завезли пісок. А Державна екологічна інспекція провела водолазне обстеження водойми.
Взяли проби води та піску і вони відповідають санітарним нормам.
Кабінки для переодягання та інші елементи пляжу пофарбовані. Провели ремонтні роботи біля пірсу та в роздягалках. На території встановлені тимчасові смітники, а також доставлені баки для сміття біля туалету та поблизу скверу, де місцеві жителі відпочивають.
На території закріплений один двірник, а у вихідні та після свят залучають додаткових працівників для прибирання.
Для потреб на пляжі наявний туалет.
На озері з 09:00 до 20:00 чергуватимуть по два матроси-рятувальники, які пройшли навчання в Луцьку за спеціальною програмою підготовки. На рятувальній станції є човен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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