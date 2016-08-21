Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перший червневий день у Луцьку був теплим та сонячним. Вже традиційно цього дня було чимало заходів до Міжнародного дня захисту дітей.Тож частину із різноманіття дійств, які тривали у Луцьку, встигла спіймати у кадрі фотографТак, вранці 1 червня на Театральному майдані волинські правоохоронці- тут діти мали змогу ознайомитися з роботою поліцейських та зробити фото у бронежилеті. На площі виставили спецзасоби та техніку, а поліцейські під пильним наглядом дозволяли дітям «повправлятися» зі зброєю та розповідали про її особливості.Окрім того, у луцькому Палаці учнівської молоді відбувся міський фестиваль "Всі ми діти твої, Україно!" Розпочався захід на Театральному майдані, де діти співали пісні, декламували вірші українською та польською мовами, танцювали та закликали приєднатися до дійства лучан. Опісля більше тисячі дітлахів, одягнених у святкові костюми, під супровід духового оркестру, пройшли вулицями міста від Театрального майдану до площі перед Палацом.Згодом на Театральному майдані відбувся«Bubble FEST-2018».До того ж, літо цьогоріч прийшло у п’ятницю, тож і дорослі радо долучалися до заходів, прогулювалися вулицями та зонами відпочинку разом із дітьми у передчутті вихідних.