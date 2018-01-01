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Волинське подружжя всиновило 10 дітей

Волинське подружжя всиновило 10 дітей
Подружжя Баків із села Рованці, виховуючи п’ятьох рідних дітей, всиновило ще десятьох.

Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.

У волинській родині виховується десять всиновлених синів і доньок. Лариса та Петро Баки із села Рованці Луцького району, маючи п’ятьох власних дітей, створили дитячий будинок сімейного типу.

У 2005 році подружжя всиновило 5 дітей. А потім – ще 5. Діти у цьому будинку виростають, одружуються і створюють власні сім’ї.

Подробиці – у відеосюжеті.



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Теги: діти, Волинь
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