Чим захоплюється кращий учень Волині

Артем Кавара.



Чим захоплюється школяр, про що мріє і чи має час відпочивати від науки – у сюжеті



Хоча Артем намагається розвиватися у різних галузях науки, але є і улюблений предмет.



«Мене географія цікавила ще з дитинства. І я в 5 чи в 6 років я вже знав багато столиць країн світу, цікавився країнами. Я щасливий, що родина підтримує мої інтереси», - зазначив він.



Хлопець посів третє місце на міжнародній олімпіаді з природничих наук у Франції.



Через напружений графік хлопець має мало часу для відпочинку. Але від бальних танців, якими захоплюється вже 12 років, відмовитися не може.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кращим учнем року на Волині став одинадцятикласник луцької гімназії №21 імені Михайла КравчукаЧим захоплюється школяр, про що мріє і чи має час відпочивати від науки – у сюжеті ВРД НСТУ Хоча Артем намагається розвиватися у різних галузях науки, але є і улюблений предмет.«Мене географія цікавила ще з дитинства. І я в 5 чи в 6 років я вже знав багато столиць країн світу, цікавився країнами. Я щасливий, що родина підтримує мої інтереси», - зазначив він.Хлопець посів третє місце на міжнародній олімпіаді з природничих наук у Франції.Через напружений графік хлопець має мало часу для відпочинку. Але від бальних танців, якими захоплюється вже 12 років, відмовитися не може.

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