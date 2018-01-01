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Чим захоплюється кращий учень Волині

Чим захоплюється кращий учень Волині
Кращим учнем року на Волині став одинадцятикласник луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука Артем Кавара.

Чим захоплюється школяр, про що мріє і чи має час відпочивати від науки – у сюжеті ВРД НСТУ.

Хоча Артем намагається розвиватися у різних галузях науки, але є і улюблений предмет.

«Мене географія цікавила ще з дитинства. І я в 5 чи в 6 років я вже знав багато столиць країн світу, цікавився країнами. Я щасливий, що родина підтримує мої інтереси», - зазначив він.

Хлопець посів третє місце на міжнародній олімпіаді з природничих наук у Франції.

Через напружений графік хлопець має мало часу для відпочинку. Але від бальних танців, якими захоплюється вже 12 років, відмовитися не може.



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Теги: Артем Кавара, Луцьк, суспільство
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