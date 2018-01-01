Кіт-качок став зіркою мережі





Фото кота, який наче справжній бодибілдер, опублікували на сторінці у Twitter і у тваринки назбиралося аж майже 18 тисяч прихильників, - передає



Деякі люди стурбовані тим, що кіт може мати серйозні проблеми із здоров'ям, інші припускають, що він може мати рідкісний генетичний розлад, який спричиняє деформацію м’язів.



Незважаючи на це, користувачі мережі зробили багато курйозних мемів з м’язистим котом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше цього кота помітили на вулицях канадського Монреаля і його фото одразу ж стало вірусним у мережі. А все через незвичну будову тіла тварини.Фото кота, який наче справжній бодибілдер, опублікували на сторінці у Twitter і у тваринки назбиралося аж майже 18 тисяч прихильників, - передає 24 канал Деякі люди стурбовані тим, що кіт може мати серйозні проблеми із здоров'ям, інші припускають, що він може мати рідкісний генетичний розлад, який спричиняє деформацію м’язів.Незважаючи на це, користувачі мережі зробили багато курйозних мемів з м’язистим котом.

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