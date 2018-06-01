В Україні з’явиться мобільний додаток для сплати податків





Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк під час зустрічі з бізнесом, передає



Як наголошується, ця ініціатива впроваджується в рамках проекту Міністерства фінансів «Податки Просто».



«Автоматизація процесів у сфері оподаткування та переведення адмінпослуг в онлайн – це повна трансформація роботи Державної фіскальної служби. Частина з них реалізовується в рамках проекту «Податки Просто», - сказав міністр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство фінансів розробляє мобільний додаток для сплати податків через телефон.Про це повідомив міністр фінансівпід час зустрічі з бізнесом, передає Економічна правда Як наголошується, ця ініціатива впроваджується в рамках проекту Міністерства фінансів «Податки Просто».«Автоматизація процесів у сфері оподаткування та переведення адмінпослуг в онлайн – це повна трансформація роботи Державної фіскальної служби. Частина з них реалізовується в рамках проекту «Податки Просто», - сказав міністр.

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