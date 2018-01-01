На «Ігри Нескорених» до Сіднея поїдуть двоє волинян
Сьогодні, 10:03
Двоє волинян представлятимуть Україну на Іграх Нескорених, що пройдуть восени в Сіднеї.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зокрема Майя Москвич (на фото), яка на фінальному всеукраїнському етапі здобула перше місце у стрільбі із лука. Відомо, що вона перебувала у зоні проведення АТО з 2014-го по 2016-й.
Другий волинянин - Богдан Оксентюк. Він представлятиме країну у категорії плавання. Вперше у зону проведення АТО він потрапив у 2014-му році.
До слова, минулоріч волинянин Сергій Торчинський, який був у складі збірної, здобув для України бронзу зі штовхання ядра. Всього на Іграх нескорених Україну представлятимуть 15 спортсменів.
Змагання відбуватимуться у Сіднеї з 20 по 27 жовтня. Українці змагатимуться у шести спортивних дисциплінах - легка атлетика, плавання, веслування на тренажері, велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг. З червня по жовтень українська збірна проводитиме три тренувальні збори, аби підготуватись до Ігор Нескорених якнайкраще.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зокрема Майя Москвич (на фото), яка на фінальному всеукраїнському етапі здобула перше місце у стрільбі із лука. Відомо, що вона перебувала у зоні проведення АТО з 2014-го по 2016-й.
Другий волинянин - Богдан Оксентюк. Він представлятиме країну у категорії плавання. Вперше у зону проведення АТО він потрапив у 2014-му році.
До слова, минулоріч волинянин Сергій Торчинський, який був у складі збірної, здобув для України бронзу зі штовхання ядра. Всього на Іграх нескорених Україну представлятимуть 15 спортсменів.
Змагання відбуватимуться у Сіднеї з 20 по 27 жовтня. Українці змагатимуться у шести спортивних дисциплінах - легка атлетика, плавання, веслування на тренажері, велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг. З червня по жовтень українська збірна проводитиме три тренувальні збори, аби підготуватись до Ігор Нескорених якнайкраще.
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