На «Ігри Нескорених» до Сіднея поїдуть двоє волинян





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Зокрема Майя Москвич (на фото), яка на фінальному всеукраїнському етапі здобула перше місце у стрільбі із лука. Відомо, що вона перебувала у зоні проведення АТО з 2014-го по 2016-й.



Другий волинянин - Богдан Оксентюк. Він представлятиме країну у категорії плавання. Вперше у зону проведення АТО він потрапив у 2014-му році.



До слова, минулоріч волинянин Сергій Торчинський, який був у складі збірної, здобув для України бронзу зі штовхання ядра. Всього на Іграх нескорених Україну представлятимуть 15 спортсменів.



Змагання відбуватимуться у Сіднеї з 20 по 27 жовтня. Українці змагатимуться у шести спортивних дисциплінах - легка атлетика, плавання, веслування на тренажері, велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг. З червня по жовтень українська збірна проводитиме три тренувальні збори, аби підготуватись до Ігор Нескорених якнайкраще.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє волинян представлятимуть Україну на Іграх Нескорених, що пройдуть восени в Сіднеї.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.Зокрема(на фото), яка на фінальному всеукраїнському етапі здобула перше місце у стрільбі із лука. Відомо, що вона перебувала у зоні проведення АТО з 2014-го по 2016-й.Другий волинянин -. Він представлятиме країну у категорії плавання. Вперше у зону проведення АТО він потрапив у 2014-му році.До слова, минулоріч волинянин Сергій Торчинський, який був у складі збірної, здобув для України бронзу зі штовхання ядра. Всього на Іграх нескорених Україну представлятимуть 15 спортсменів.Змагання відбуватимуться у Сіднеї з 20 по 27 жовтня. Українці змагатимуться у шести спортивних дисциплінах - легка атлетика, плавання, веслування на тренажері, велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг. З червня по жовтень українська збірна проводитиме три тренувальні збори, аби підготуватись до Ігор Нескорених якнайкраще.

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