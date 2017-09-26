Через саботаж чиновників волонтери закриють проект «Соціальні контейнери»

Луцькі волонтери оголосили про скоре закриття проекту «Соціальні контейнери».Про це у групі «Соціальні контейнери м.Луцька» у Facebook написала волонтеркаВона зізналася, що втомилася боротися, просити підтримки у керівництва міста, щоб проект «Соціальні контейнери» міг існувати й надалі належним чином.«Ми з волонтерами працюємо на добровільних засадах, все робимо своїм коштом, єдине, що нам було необхідно - приміщення, де б ми могли зберігати, фасувати та роздавати одяг. Ми його отримали на території Терцентру на Данила Галицького, 18, оскільки це установа, куди соціально незахищені верстви населення приходять за підтримкою і нам досить зручно було роздавати там одяг.Натомість, щоб підтримати проект, директор Терцентрупочала протидіяти нам, оскільки цей проект вона вважає непотрібним лучанам, всіляко ображає мене та моїх волонтерів, минулого року намагалася нас вигнати, а цього року вирішила піти іншим шляхом і не дає нам проводити благодійні ярмарки, не пускає на територію, блокує нашу роботу, мотивуючи тим, що вона директор і сама буде все вирішувати і ніякі прохання заступників міського голови їй не указ», - йдеться в дописі.Волонтерка підкреслила, що в інших містах України, де діють схожі проекти, навпаки такі служби підтримують волонтерів, оскільки це хороша справа, яка не потребує виділення коштів з бюджету, але натомість допомагає всім, хто зіткнувся з труднощами. Адже є люди, які віддають одяг, є люди, які залюбки його забирають.«Але... ми втомилися і скитатися по кутках з коробками одягу, який вже відсирів, бо ми його не маємо можливості роздати, не маємо бажання. Ми роздамо вже зібрані речі, є люди, які нам у цьому допоможуть, але проект надалі діяти не буде, принаймні у такому форматі, як є зараз! До нас зверталися сотні людей, ми розвозили одяг у сиротинці і в зону АТО, багатьом допомогли і все, завдяки лучанам, які залюбки ще й досі готові приносити одяг, але обставини проти нас, на жаль! Дякую всім, хто нас підтримував, хто долучався і був поруч, але зло перемогло і це дуже прикро», - йдеться в дописі.