Щодо «прогульників» луцького виборчкому звернуться до ЦВК

Члени Луцької міської виборчої комісії, що мало відбутися 2 червня. Тож питання щодо депутатів-«відкликанців» знову не розглянули.Так, загалом на комісію прийшло семеро членів: голова комісії(партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»),(Радикальна партія Олега Ляшка),(партія «Об’єднання «Самопоміч»).Цього було недостатньо для кворуму, тож засідання закінчилося, так і не розпочавшись.Голова комісії Леонід Будцев розповів, що повідомив про засідання усіх членів комісії. Хтось, за його інформацією, не прийшов через сімейні обставини, ще хтось – через хворобу, причина відсутності декого з членів комісії невідома, оскільки вони взагалі проігнорували дзвінки та повідомлення.Так, проігнорували засідання виборчкому представники «Батьківщини»та. Чебелюк, до слова, мала б якраз прийняти присягу. Не прийшли і представники «Народного фронту». Не було і представника «УКРОПу», який, за словами Будцева, обіцяв постаратися бути присутнім.Відсутніми були і представники «Опозиційного блоку», які минулого разу, 31 травня, саботували засідання.Не прийшли також представник «Європейської партії»та представниця партії «Зелені»Леонід Будцев назвав такі дії членів комісії систематичним ігноруванням обов’язків.«Як на мене, то, можливо, вони не з’являються навмисно. В місті говорять, що виборів мера немає, бо немає кандидатів або з інших причин, а насправді навіть немає комісії, яка б могла ці вибори провести», - сказав він.І додав, що звертатиметься у Центральну виборчу комісію, аби вона знайшла спосіб відкликати таких «прогульників».«Надіюся, що ми засвідчимо цей факт протокольно на засіданні. А якщо і тоді кворуму не буде, то я звертатимуся самостійно як голова комісії, щоб таки замінили таких членів», - сказав Будцев.До слова, законодавством України передбачена кримінальна відповідальність за ігнорування членами комісії своїх обов’язків.Нагадаємо, Верховний Суд Українирішення Луцької міської виборчої комісії щодо зупинки процесу відкликання 5 депутатів Луцької міської ради. Відповідну постанову ухвалили 25 квітня. Вона є остаточною і не підлягає оскарженню.До того ж, скасували постанову Волинського окружного адміністративного суду від 27 жовтня 2017 року та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2018 року.Як відомо, лучанип’ятьох депутатів міськради –та. Причина ж у тому, що ці депутати голосували за рішення, які суд визнав такими, що прийняті з порушеннями законодавства.