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На Волині Opel злетів у кювет: є постраждалий

На Волині Opel злетів у кювет: є постраждалий
На дорозі поблизу села Затурці Локачинського району легковик Opel Vectra злетів у кювет. Внаслідок автопригоди травмувався пасажир легковика.

За фактом ДТП слідчі розпочали крмінальне провадження, - повідомили у СК ГУНП в області.

За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель цього ж району. Ймовірно, що водій не впорався із керуванням та злетів у кювет.

У результаті автопригоди 41-річний пасажир автомоблія отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: ДТП, Волинь
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