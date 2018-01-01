На Волині Opel злетів у кювет: є постраждалий





За фактом ДТП слідчі розпочали крмінальне провадження, - повідомили у СК ГУНП в області.



За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель цього ж району. Ймовірно, що водій не впорався із керуванням та злетів у кювет.



У результаті автопригоди 41-річний пасажир автомоблія отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі поблизу села Затурці Локачинського району легковик Opel Vectra злетів у кювет. Внаслідок автопригоди травмувався пасажир легковика.За фактом ДТП слідчі розпочали крмінальне провадження, - повідомили у СК ГУНП в області.За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель цього ж району. Ймовірно, що водій не впорався із керуванням та злетів у кювет.У результаті автопригоди 41-річний пасажир автомоблія отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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