На Волині Opel злетів у кювет: є постраждалий
Сьогодні, 10:40
На дорозі поблизу села Затурці Локачинського району легковик Opel Vectra злетів у кювет. Внаслідок автопригоди травмувався пасажир легковика.
За фактом ДТП слідчі розпочали крмінальне провадження, - повідомили у СК ГУНП в області.
За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель цього ж району. Ймовірно, що водій не впорався із керуванням та злетів у кювет.
У результаті автопригоди 41-річний пасажир автомоблія отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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За фактом ДТП слідчі розпочали крмінальне провадження, - повідомили у СК ГУНП в області.
За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель цього ж району. Ймовірно, що водій не впорався із керуванням та злетів у кювет.
У результаті автопригоди 41-річний пасажир автомоблія отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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