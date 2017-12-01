Волинські танкісти на Т-84 позмагаються в Німеччині
Сьогодні, 11:05
Українські танкісти 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського прибули на полігон, де будуть проводиться міжнародні змагання StrongEurope 2018.
Передає Національний Промисловий Портал.
У червні танковий полігон біля німецького міста Графенвер прийматиме танкові команди з 8 країн. На цьому полігоні будуть проведені щорічні міжнародні змагання StrongEurope 2018.
Волинські танкісти вже вдруге беруть участь у Tank Challenge. У 2017 наші бійці зайняли п’яте місце серед 6 команд, беручи участь на танках Т-64БВ. Цього року наша команда змагатиметься з суперниками на модернізованих Т-84.
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Передає Національний Промисловий Портал.
У червні танковий полігон біля німецького міста Графенвер прийматиме танкові команди з 8 країн. На цьому полігоні будуть проведені щорічні міжнародні змагання StrongEurope 2018.
Волинські танкісти вже вдруге беруть участь у Tank Challenge. У 2017 наші бійці зайняли п’яте місце серед 6 команд, беручи участь на танках Т-64БВ. Цього року наша команда змагатиметься з суперниками на модернізованих Т-84.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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