Волинські танкісти на Т-84 позмагаються в Німеччині





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У червні танковий полігон біля німецького міста Графенвер прийматиме танкові команди з 8 країн. На цьому полігоні будуть проведені щорічні міжнародні змагання StrongEurope 2018.



Волинські танкісти вже вдруге беруть участь у Tank Challenge. У 2017 наші бійці зайняли п’яте місце серед 6 команд, беручи участь на танках Т-64БВ. Цього року наша команда змагатиметься з суперниками на модернізованих Т-84.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські танкісти 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського прибули на полігон, де будуть проводиться міжнародні змагання StrongEurope 2018.Передає Національний Промисловий Портал У червні танковий полігон біля німецького міста Графенвер прийматиме танкові команди з 8 країн. На цьому полігоні будуть проведені щорічні міжнародні змагання StrongEurope 2018.Волинські танкісти вже вдруге беруть участь у Tank Challenge. У 2017 наші бійці зайняли п’яте місце серед 6 команд, беручи участь на танках Т-64БВ. Цього року наша команда змагатиметься з суперниками на модернізованих Т-84.

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