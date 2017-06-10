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Лучан запрошують на автограф-сесію з Dzidzio

Лучан запрошують на автограф-сесію з Dzidzio
У розважальному центрі «Промінь» у Луцьку відбудеться автограф-сесія із Dzidzio.

Про це повідомили організатори.

У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», 10 червня о 15:00 відбудеться автограф-сесія з Dzidzio.

Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та поспілкуватись з артистом.

Лучан запрошують на автограф-сесію з Dzidzio

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Теги: Dzidzio, Луцьк
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