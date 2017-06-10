Лучан запрошують на автограф-сесію з Dzidzio
Сьогодні, 11:15
У розважальному центрі «Промінь» у Луцьку відбудеться автограф-сесія із Dzidzio.
Про це повідомили організатори.
У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», 10 червня о 15:00 відбудеться автограф-сесія з Dzidzio.
Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та поспілкуватись з артистом.
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Про це повідомили організатори.
У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», 10 червня о 15:00 відбудеться автограф-сесія з Dzidzio.
Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та поспілкуватись з артистом.
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