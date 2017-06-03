Нацгвардія в Луцьку відсвяткувала день народження. ФОТО





Відзначення влаштували 1 червня на плацу війчькової частини, - повідомляє



Аби віддати шану полеглим у протистоянні з російською агресією, захід розпочали із державного Гімну та хвилини мовчання.



За час війни на сході України загинуло 18 військовослужбовців військових частинах Західного ОТО Національної гвардії України. Звертаючись до колег, командир військової частини підполковник Василь Гутовський зауважив, що професіоналізм волинських гвардійців оцінений на найвищому рівні.



Військовий зазначив, що особовий склад частини долучався до участі в АТО задля стримування російської агресії. Також луцькі нацгвардійці щоденно охороняють спокій жителів Луцька.



Завершилося святкування концертом для бійців батальйону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Урочисті заходи відбулися з нагоди святкування 24-ої річниці створення військової частини №1141 Національної гвардії України. У Луцьку привітати військовослужбовців прийшли посадовці усіх рівнів.Відзначення влаштували 1 червня на плацу війчькової частини, - повідомляє Перший Аби віддати шану полеглим у протистоянні з російською агресією, захід розпочали із державного Гімну та хвилини мовчання.За час війни на сході України загинуло 18 військовослужбовців військових частинах Західного ОТО Національної гвардії України. Звертаючись до колег, командир військової частини підполковникзауважив, що професіоналізм волинських гвардійців оцінений на найвищому рівні.Військовий зазначив, що особовий склад частини долучався до участі в АТО задля стримування російської агресії. Також луцькі нацгвардійці щоденно охороняють спокій жителів Луцька.Завершилося святкування концертом для бійців батальйону.

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