Луцька влада хоче зірвати концерт «Квартала 95» у «Промені», - директор РЦ





Через обмежувачі руху в'їзд на парковку зі сторони «Променя» став неможливий, а на сьогоднішній концерт всі квитки розкуплені і очікується, що в «Промінь» приїде чимала кількісь лучан, - пише Дмитра Грелюка.



Директор РЦ пов'язує такі дії з політичним тиском через бізнес проукропівської влади міста на депутата Андрія Покровського, який є одним із співвласників «Променя».



Раніше влада прийняла незаконне рішення про припинення в односторонньому порядку договору між «Проміньпарксервіс» і школою плавання. Тоді депутат Андрій Покровський з трибуни сесії Луцькради відкрито заявив про політичний тиск на нього «укропівської» увлади шляхом впливу на його бізнес. Після цієї заяви методи розправи з неугодним депутатом шляхом тиску на нього через бізнес продовжились.







«Попри всі перешкоди, концерт студії «Квартал-95» у Луцьку відбудеться на високому рівні», - заявив директор «Променю».



Дмитро Грелюк також повідомив, що обмежувачі заїзду на парковку встановили поспіхом сьогодні зранку, що видно з камер спостереження. На відео з камер спостереження видно й присутнього під час монтажу обмежувачів заступника міського голови, депутата міськради Костянтина Петрочука. Журналісти намагалися отримати коментар Костянтина Петрочука, щоб він пояснив, для чого лучанам обмежили в'їзд на парковку, втім поки що це не вдалось.







Варто зауважити, що безслідно зникли й демонтовані ворота, які були придбані і встановлені за кошт «Проміньпарксервісу» і, відповідно, є власністю «Проміньпарксервісу». Про цю крадіжку вже повідомлено відповідною заявою у правоохоронні органи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незадовго до виступу у розважальному центрі «Промінь» студії «Квартал-95» невідомі встановили обмежувачі руху на спільній парковці РЦ та плавального басейну.Через обмежувачі руху в'їзд на парковку зі сторони «Променя» став неможливий, а на сьогоднішній концерт всі квитки розкуплені і очікується, що в «Промінь» приїде чимала кількісь лучан, - пише Конкурент із посиланням на директора РЦ «Промінь»Директор РЦ пов'язує такі дії з політичним тиском через бізнес проукропівської влади міста на депутата, який є одним із співвласників «Променя».Раніше влада прийняла незаконне рішення про припинення в односторонньому порядку договору між «Проміньпарксервіс» і школою плавання. Тоді депутат Андрій Покровський з трибуни сесії Луцькради відкрито заявив про політичний тиск на нього «укропівської» увлади шляхом впливу на його бізнес. Після цієї заяви методи розправи з неугодним депутатом шляхом тиску на нього через бізнес продовжились.«Попри всі перешкоди, концерт студії «Квартал-95» у Луцьку відбудеться на високому рівні», - заявив директор «Променю».Дмитро Грелюк також повідомив, що обмежувачі заїзду на парковку встановили поспіхом сьогодні зранку, що видно з камер спостереження. На відео з камер спостереження видно й присутнього під час монтажу обмежувачів заступника міського голови, депутата міськради. Журналісти намагалися отримати коментар Костянтина Петрочука, щоб він пояснив, для чого лучанам обмежили в'їзд на парковку, втім поки що це не вдалось.Варто зауважити, що безслідно зникли й демонтовані ворота, які були придбані і встановлені за кошт «Проміньпарксервісу» і, відповідно, є власністю «Проміньпарксервісу». Про цю крадіжку вже повідомлено відповідною заявою у правоохоронні органи.

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