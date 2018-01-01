Малюки у волинській бібліотеці стали скульпторами





Захід відбувся 1 червня, - пише



Гість бібліотеки Анатолій Філозоф навчав дітей дивовижному ремеслу – вмінню ліпки з глини. Він – народний майстер ,гончар, учасник добровільного об’єднання майстрів народної творчості «Рукотвори Волині» .



Багато терпіння, посидючості та спритності вимагає глина, адже гончарське ремесло виявилося зовсім не таким простим, як здавалося.



Не зважаючи на труднощі, всі маленькі майстри впоралися зі своєю роботою і створили власний оберіг.



Кожен учасник майстер–класу побував у чарівній країні фантазії й перетворився на справжнього скульптора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій центральній міській бібліотеці для дорослих пройшов майстер–клас з глини «Оберіг дитинства», приурочений Міжнародному дню захисту дітей.Захід відбувся 1 червня, - пише Волинь-нова Гість бібліотекинавчав дітей дивовижному ремеслу – вмінню ліпки з глини. Він – народний майстер ,гончар, учасник добровільного об’єднання майстрів народної творчості «Рукотвори Волині» .Багато терпіння, посидючості та спритності вимагає глина, адже гончарське ремесло виявилося зовсім не таким простим, як здавалося.Не зважаючи на труднощі, всі маленькі майстри впоралися зі своєю роботою і створили власний оберіг.Кожен учасник майстер–класу побував у чарівній країні фантазії й перетворився на справжнього скульптора.

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