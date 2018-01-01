Малюки у волинській бібліотеці стали скульпторами
Сьогодні, 12:48
У Луцькій центральній міській бібліотеці для дорослих пройшов майстер–клас з глини «Оберіг дитинства», приурочений Міжнародному дню захисту дітей.
Захід відбувся 1 червня, - пише Волинь-нова.
Гість бібліотеки Анатолій Філозоф навчав дітей дивовижному ремеслу – вмінню ліпки з глини. Він – народний майстер ,гончар, учасник добровільного об’єднання майстрів народної творчості «Рукотвори Волині» .
Багато терпіння, посидючості та спритності вимагає глина, адже гончарське ремесло виявилося зовсім не таким простим, як здавалося.
Не зважаючи на труднощі, всі маленькі майстри впоралися зі своєю роботою і створили власний оберіг.
Кожен учасник майстер–класу побував у чарівній країні фантазії й перетворився на справжнього скульптора.
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Захід відбувся 1 червня, - пише Волинь-нова.
Гість бібліотеки Анатолій Філозоф навчав дітей дивовижному ремеслу – вмінню ліпки з глини. Він – народний майстер ,гончар, учасник добровільного об’єднання майстрів народної творчості «Рукотвори Волині» .
Багато терпіння, посидючості та спритності вимагає глина, адже гончарське ремесло виявилося зовсім не таким простим, як здавалося.
Не зважаючи на труднощі, всі маленькі майстри впоралися зі своєю роботою і створили власний оберіг.
Кожен учасник майстер–класу побував у чарівній країні фантазії й перетворився на справжнього скульптора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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