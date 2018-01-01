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Малюки у волинській бібліотеці стали скульпторами

Малюки у волинській бібліотеці стали скульпторами
У Луцькій центральній міській бібліотеці для дорослих пройшов майстер–клас з глини «Оберіг дитинства», приурочений Міжнародному дню захисту дітей.

Захід відбувся 1 червня, - пише Волинь-нова.

Гість бібліотеки Анатолій Філозоф навчав дітей дивовижному ремеслу – вмінню ліпки з глини. Він – народний майстер ,гончар, учасник добровільного об’єднання майстрів народної творчості «Рукотвори Волині» .

Багато терпіння, посидючості та спритності вимагає глина, адже гончарське ремесло виявилося зовсім не таким простим, як здавалося.

Не зважаючи на труднощі, всі маленькі майстри впоралися зі своєю роботою і створили власний оберіг.

Кожен учасник майстер–класу побував у чарівній країні фантазії й перетворився на справжнього скульптора.

Малюки у волинській бібліотеці стали скульпторами
Малюки у волинській бібліотеці стали скульпторами

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Теги: діти, відпочинок
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