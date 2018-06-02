У США салатом отруїлися 200 осіб, 5 померлих





У 35 штатах США близько 197 осіб отруїлися салатом-латуком, - повідомляють



За даними агентства, з них 89 осіб госпіталізували. Щонайменше п’ятеро осіб загинули.



Причиною масового отруєння став салат зі штату Арізона, заражений кишковою паличкою.



Експерти кажуть, вегетаційний період салату-латуку закінчився близько шести тижнів тому. Однак повідомлення про нові випадки отруєння продовжують надходити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті масового отруєння у США постраждали 197 осіб, щонайменше п’ятеро загинули. Причиною став заражений салат-латук.У 35 штатах США близько 197 осіб отруїлися салатом-латуком, - повідомляють Факти ICTV із посиланням на Associated Press.За даними агентства, з них 89 осіб госпіталізували. Щонайменше п’ятеро осіб загинули.Причиною масового отруєння став салат зі штату Арізона, заражений кишковою паличкою.Експерти кажуть, вегетаційний період салату-латуку закінчився близько шести тижнів тому. Однак повідомлення про нові випадки отруєння продовжують надходити.

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