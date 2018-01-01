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Через сморід у Луцьку написали петицію Порошенку

Через сморід у Луцьку написали петицію Порошенку
Сприяти запобіганню екологічної катастрофи у Луцьку та навколишніх населених пунктах просить у петиції Володимир Омельчук.

Петиція опублікована на сайті президента України, - повідомляє Волинь Online.

«Вже п’ять років екологічна ситуація у м. Луцьк та відповідно поряд розташованих населених пунктах є катастрофічною — цілодобовий нестерпний сморід чути і вдень, і вночі, неодноразово по р. Стир яка протікає через місто, спливала мертва риба. Керівництво міста, області, «Луцькводоканалу» та екологічної інспекції ігнорують та замовчують проблему, притому якщо три-чотири роки тому сморід відчувався лише влітку та в нічний час, то на сьогодні він став цілодобовим. Прошу посприяти запобіганню екологічної катастрофи у місті та районі, та притягнути до відповідальності посадових осіб що своїми діями та/або бездіяльністю призвели місто до такого стану», — йдеться у петиції.


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Теги: сморід, Луцьк
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