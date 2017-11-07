Волинські медики «шкидкої» стали найкращими в Україні
Сьогодні, 14:10
Фельдшери з Волині вибороли перше місце серед 40 команд з України, Литви і Польщі. Друге місце зайняла лікарська бригада з Закарпаття, третє - лікарська бригада з Хмельниччини.
Про це повідомили у МОЗ України.
Всеукраїнські змагання бригад екстреної медичної допомоги пройшли у Черкасах - обласному центрі команди, яка перемогла минулого року на аналогічному чемпіонаті.
Перше місце серед іноземних команд зайняла бригада парамедиків із литовського міста Каунас, а перше місце серед студентів - студенти-фельдшери Черкаської медичної академії.
Лікарські, фельдшерські, парамедичні та студентські бригади змагались у рівних умовах, виконуючи ті самі завдання. Бригади відпрацьовували клінічні випадки з реального життя, взаємодіяли в середині системи, а також з працівниками поліції та ДСНС.
Кожна бригада екстреної медичної допомоги мала змогу проекзаменувати свої знання щодо виконання протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах, надзвичайних ситуаціях та інцидентах із масовими жертвами.
Суддями та експертами були фахівці з екстреної та військової медицини України, Литви, США та Ізраїлю.
Змагання бригад екстреної медичної допомоги є важливим стимулом для безперервного навчання та удосконалення знань та практичних навичок бригад, від яких залежить життя кожного, в кого виникає невідкладний стан
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Про це повідомили у МОЗ України.
Всеукраїнські змагання бригад екстреної медичної допомоги пройшли у Черкасах - обласному центрі команди, яка перемогла минулого року на аналогічному чемпіонаті.
Перше місце серед іноземних команд зайняла бригада парамедиків із литовського міста Каунас, а перше місце серед студентів - студенти-фельдшери Черкаської медичної академії.
Лікарські, фельдшерські, парамедичні та студентські бригади змагались у рівних умовах, виконуючи ті самі завдання. Бригади відпрацьовували клінічні випадки з реального життя, взаємодіяли в середині системи, а також з працівниками поліції та ДСНС.
Кожна бригада екстреної медичної допомоги мала змогу проекзаменувати свої знання щодо виконання протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах, надзвичайних ситуаціях та інцидентах із масовими жертвами.
Суддями та експертами були фахівці з екстреної та військової медицини України, Литви, США та Ізраїлю.
Змагання бригад екстреної медичної допомоги є важливим стимулом для безперервного навчання та удосконалення знань та практичних навичок бригад, від яких залежить життя кожного, в кого виникає невідкладний стан
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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