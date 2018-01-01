Облспоживспілка зробила нас рабами, - Волинець
Сьогодні, 14:29
Депутат Луцькради і підприємець Олександр Волинець розповів, що до приходу Волинської облспоживспілки на «Варшавському» ринку було працювати комфортно.
Про це Олександр Волинець сказав 1 червня під час телеефіру «Протилежний погляд LIVE», - пише Конкурент.
«Раніше всі (працівники ринку «Завокзальний» (Варшавка) жили, як велика сім'я, але з приходом облспоживсплки ми відчули, що таке рабство», - каже він. Підприємець згадує, що ще десять років тому на «Варшавці» було комфортно працювати, не було жодних скандалів.
«Я на «Варшавці» вижив і все знаю там, і як нас робили рабами. Держава нам допомагає, а спілка робить все на свою користь: і сумнозвісний міст від «Варшавки» до залізничного вокзалу. З людей збивали гроші на той міст, я наприклад дав 500 гривень, хтось 1000 і так далі. Назбирали тоді 2,5 мільйона гривень. А це подали владі так, що це облспоживспілка зробила», - розповів Олександр Волинець.
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Про це Олександр Волинець сказав 1 червня під час телеефіру «Протилежний погляд LIVE», - пише Конкурент.
«Раніше всі (працівники ринку «Завокзальний» (Варшавка) жили, як велика сім'я, але з приходом облспоживсплки ми відчули, що таке рабство», - каже він. Підприємець згадує, що ще десять років тому на «Варшавці» було комфортно працювати, не було жодних скандалів.
«Я на «Варшавці» вижив і все знаю там, і як нас робили рабами. Держава нам допомагає, а спілка робить все на свою користь: і сумнозвісний міст від «Варшавки» до залізничного вокзалу. З людей збивали гроші на той міст, я наприклад дав 500 гривень, хтось 1000 і так далі. Назбирали тоді 2,5 мільйона гривень. А це подали владі так, що це облспоживспілка зробила», - розповів Олександр Волинець.
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Коментарі 2
Всі знають що волинець алкозалежний
Алкаш волинець
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