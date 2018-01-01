В аварії під Луцьком постраждали 2 людини
Сьогодні, 18:04
Біля села Підгайці Луцького району трапилася ДТП. Двох постраждалих госпіталізували.
Автопригода трапилася у суботу, 2 червня, на вулиці Дубнівській, - пише інтернет-видання Волинь24.
Не розминулися автомобілі Mazda та Fiat.
Один із водіїв виїздив із посадокової смуги, а інший в'їхав йому в бік.
Внаслідок аварії обох постраждалих водіїв госпіталізували до лікарні.
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Автопригода трапилася у суботу, 2 червня, на вулиці Дубнівській, - пише інтернет-видання Волинь24.
Не розминулися автомобілі Mazda та Fiat.
Один із водіїв виїздив із посадокової смуги, а інший в'їхав йому в бік.
Внаслідок аварії обох постраждалих водіїв госпіталізували до лікарні.
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