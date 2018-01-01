В аварії під Луцьком постраждали 2 людини





Автопригода трапилася у суботу, 2 червня, на вулиці Дубнівській, - пише інтернет-видання



Не розминулися автомобілі Mazda та Fiat.



Один із водіїв виїздив із посадокової смуги, а інший в'їхав йому в бік.



Внаслідок аварії обох постраждалих водіїв госпіталізували до лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Підгайці Луцького району трапилася ДТП. Двох постраждалих госпіталізували.Автопригода трапилася у суботу, 2 червня, на вулиці Дубнівській, - пише інтернет-видання Волинь24 Не розминулися автомобілі Mazda та Fiat.Один із водіїв виїздив із посадокової смуги, а інший в'їхав йому в бік.Внаслідок аварії обох постраждалих водіїв госпіталізували до лікарні.

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