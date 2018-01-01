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Зіткнення легковика і переповненого автобуса завершилося смертю

Зіткнення легковика і переповненого автобуса завершилося смертю
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася на вулиці Дубнівській у Рівному.

Про це повідомили у ГУНП Рівненщини.

Поліцейські на місці події з’ясували, що 41-річний рівнянин за кермом Renault Megane виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом «Setra» сполученням «Київ-Львів» під керуванням 35-річного жителя Тернопільщини.

Унаслідок ДТП важкі травми отримав пасажир легковика, 30-річний рівнянин. Попри вжиті реанімаційні заходи життя чоловікові врятувати не вдалося.

Також у ДТП травмувався водій Renault, медики діагностували у нього політравму, а у 23-річної пасажирки цього ж автомобіля — переломи кісток обличчя та струс головного мозку. Обох госпіталізували у травматологічне відділення.

У момент зіткнення у автобусі перебувало 42 особи, з яких травмувалася лише 23-річна пасажирка, її госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забоями та саднами. Решта пасажирів пересіли до іншого автобусу і поїхали до пункту призначення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчики. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю чи наркотиків.


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Теги: ДТП, смерть
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