Луцька майстриня виготовляє незвичний посуд із пляшок

Анна Романюк створює незвичний посуд зі скляних пляшок.



Про це у Facebook написав активіст Андрій Білан.



«Ось так оригінальний посуд можна отримати з скляних пляшок. Виготовляє такі унікальні речі луцька майстриня з гутного скла Анна Романюк», - зазначив він.



За його словами, на вироби можна нанести гравіювання.



«Між іншим, у львівських закладах такий посуд вже використовують для подачу страв, суші», - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька майстринястворює незвичний посуд зі скляних пляшок.Про це у Facebook написав активіст«Ось так оригінальний посуд можна отримати з скляних пляшок. Виготовляє такі унікальні речі луцька майстриня з гутного скла Анна Романюк», - зазначив він.За його словами, на вироби можна нанести гравіювання.«Між іншим, у львівських закладах такий посуд вже використовують для подачу страв, суші», - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію