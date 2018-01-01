Луцька майстриня виготовляє незвичний посуд із пляшок
Сьогодні, 16:55
Луцька майстриня Анна Романюк створює незвичний посуд зі скляних пляшок.
Про це у Facebook написав активіст Андрій Білан.
«Ось так оригінальний посуд можна отримати з скляних пляшок. Виготовляє такі унікальні речі луцька майстриня з гутного скла Анна Романюк», - зазначив він.
За його словами, на вироби можна нанести гравіювання.
«Між іншим, у львівських закладах такий посуд вже використовують для подачу страв, суші», - йдеться в дописі.
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Про це у Facebook написав активіст Андрій Білан.
«Ось так оригінальний посуд можна отримати з скляних пляшок. Виготовляє такі унікальні речі луцька майстриня з гутного скла Анна Романюк», - зазначив він.
За його словами, на вироби можна нанести гравіювання.
«Між іншим, у львівських закладах такий посуд вже використовують для подачу страв, суші», - йдеться в дописі.
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