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Луцька майстриня виготовляє незвичний посуд із пляшок

Луцька майстриня виготовляє незвичний посуд із пляшок
Луцька майстриня Анна Романюк створює незвичний посуд зі скляних пляшок.

Про це у Facebook написав активіст Андрій Білан.

«Ось так оригінальний посуд можна отримати з скляних пляшок. Виготовляє такі унікальні речі луцька майстриня з гутного скла Анна Романюк», - зазначив він.

За його словами, на вироби можна нанести гравіювання.

«Між іншим, у львівських закладах такий посуд вже використовують для подачу страв, суші», - йдеться в дописі.

Луцька майстриня виготовляє незвичний посуд із пляшок

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Теги: цікаво, Волинь
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