У сутичках з активістами постраждали 13 поліцейських





Про це повідомляє



«О 13.01 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення у с. Цебрикове, у приміщенні якого розташована виборча дільниця. Для убезпечення людей поліцейські почали їхню евакуацію. Дії правоохоронців обурили декого з громадян. В результаті присутні почали чинити опір та розпорошили у бік працівників поліції газ», - повідомили в поліції Одещини.



За попередніми даними, унаслідок фізичного протистояння постраждали 13 правоохоронців.



Під час сутички поліцейські затримали двох правопорушників і доправили їх до відділу. За фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження, також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею «хуліганство».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області у селі Цебрикове сталися сутички між місцевими активістами та правоохоронцями, під час яких постраждали поліцейські.Про це повідомляє ТСН «О 13.01 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення у с. Цебрикове, у приміщенні якого розташована виборча дільниця. Для убезпечення людей поліцейські почали їхню евакуацію. Дії правоохоронців обурили декого з громадян. В результаті присутні почали чинити опір та розпорошили у бік працівників поліції газ», - повідомили в поліції Одещини.За попередніми даними, унаслідок фізичного протистояння постраждали 13 правоохоронців.Під час сутички поліцейські затримали двох правопорушників і доправили їх до відділу. За фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження, також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею «хуліганство».

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