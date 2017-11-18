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У сутичках з активістами постраждали 13 поліцейських

У сутичках з активістами постраждали 13 поліцейських
В Одеській області у селі Цебрикове сталися сутички між місцевими активістами та правоохоронцями, під час яких постраждали поліцейські.

Про це повідомляє ТСН.

«О 13.01 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення у с. Цебрикове, у приміщенні якого розташована виборча дільниця. Для убезпечення людей поліцейські почали їхню евакуацію. Дії правоохоронців обурили декого з громадян. В результаті присутні почали чинити опір та розпорошили у бік працівників поліції газ», - повідомили в поліції Одещини.

За попередніми даними, унаслідок фізичного протистояння постраждали 13 правоохоронців.

Під час сутички поліцейські затримали двох правопорушників і доправили їх до відділу. За фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження, також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею «хуліганство».



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Теги: сутички, поліція
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