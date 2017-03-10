У Луцьку двері тролейбуса затисли маму з коляскою





Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала журналістка



"От недавно писала текст про мам і коляски й про неетичне висловлювання (тепер вже звільненого начальника транспорту) Кукішева. Сьогодні виходили з тролейбуса № 2 з коляскою з подругою на зупинці біля Лучеська... Попросили зачекати, але водій тролейбуса затиснув дверима маму з коляскою! Я злякалася за дитину і за маму. Це жесть взагалі! Це було о 18:05", - написала Голуб.



Також журналістка додала, що поскажиться на "гарячу лінію" міськради.



"Маму вдарило по руках дверима. Так не має бути. Куди всі спішать? Водій мало не поїхав далі", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, нещодавно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на зупинці поблизу готелю "Лучеськ" двері тролейбуса затисли маму з коляскою.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала журналістка Мая Голуб. "От недавно писала текст про мам і коляски й про неетичне висловлювання (тепер вже звільненого начальника транспорту) Кукішева. Сьогодні виходили з тролейбуса № 2 з коляскою з подругою на зупинці біля Лучеська... Попросили зачекати, але водій тролейбуса затиснув дверима маму з коляскою! Я злякалася за дитину і за маму. Це жесть взагалі! Це було о 18:05", - написала Голуб.Також журналістка додала, що поскажиться на "гарячу лінію" міськради."Маму вдарило по руках дверима. Так не має бути. Куди всі спішать? Водій мало не поїхав далі", - йдеться у дописі.Нагадаємо, нещодавно подібний прикрий випадок вже траплявся у луцькому тролейбусі.

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