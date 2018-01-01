Невдале купання: в селі біля Луцька чоловік пошкодив хребет. ФОТО





Трагедія трапилася близько 18:00 у суботу, 2 червня, - пише



Нещасний випадок стався у відпочинковій зоні біля ставка. Очевидці повідомляють, що молодий хлопець необережно пірнув у водойму та пошкодив хребет в районі шиї.



«Його зі ставка дуже швидко дістали друзі та зателефонували до швидкої. Медики оглянули хлопця, він при свідомості, наклали корсет на шию», - кажуть свідки події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боголюби Луцького району чоловік пошкодив хребет, невдало пірнувши.Трагедія трапилася близько 18:00 у суботу, 2 червня, - пише Перший Нещасний випадок стався у відпочинковій зоні біля ставка. Очевидці повідомляють, що молодий хлопець необережно пірнув у водойму та пошкодив хребет в районі шиї.«Його зі ставка дуже швидко дістали друзі та зателефонували до швидкої. Медики оглянули хлопця, він при свідомості, наклали корсет на шию», - кажуть свідки події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію