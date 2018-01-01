Невдале купання: в селі біля Луцька чоловік пошкодив хребет. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У селі Боголюби Луцького району чоловік пошкодив хребет, невдало пірнувши.
Трагедія трапилася близько 18:00 у суботу, 2 червня, - пише Перший.
Нещасний випадок стався у відпочинковій зоні біля ставка. Очевидці повідомляють, що молодий хлопець необережно пірнув у водойму та пошкодив хребет в районі шиї.
«Його зі ставка дуже швидко дістали друзі та зателефонували до швидкої. Медики оглянули хлопця, він при свідомості, наклали корсет на шию», - кажуть свідки події.
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Трагедія трапилася близько 18:00 у суботу, 2 червня, - пише Перший.
Нещасний випадок стався у відпочинковій зоні біля ставка. Очевидці повідомляють, що молодий хлопець необережно пірнув у водойму та пошкодив хребет в районі шиї.
«Його зі ставка дуже швидко дістали друзі та зателефонували до швидкої. Медики оглянули хлопця, він при свідомості, наклали корсет на шию», - кажуть свідки події.
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