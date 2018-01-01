вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет

У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет
У Нововолинську пограбували приміщення на проспекті Дружби 6а, де будують супермаркет «АТБ».

Викрали ремонтні матеріали, - повідомляє БУГ.

Зазначають, що подія трапилася ще надвечір 18 травня. Винесли дві коробки із саморізами, банку фарби молоткової, кабель довжиною близько 20 метрів, дюбелі, металеву арматуру та металеві шпильки, чим спричинили майнової шкоди на загальну суму 1500 гривень, – про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 25-го травня.

Під час огляду місцевості у будинку за адресою вулиця Нововолинська, 51, що знаходиться відразу біля приміщення майбутнього магазину, знайшли та вилучили ряд речей, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному проваджені.

Слідчий в суді вказав, що у громадянина було вилучено дві коробки із саморізами, банку фарби молоткової марки «BIODUR», ємкістю 2,1 мл., кабель довжиною близько 20 метрів, на закінченнях якого наявна з однієї сторони вилка, а з іншої розгалуження проводів, поетиленовий пакет в якому наявні монтажні хомути та дюбелі швидкого монтажу, металеву арматуру «кругляк» діаметром 16 у кількості чотирьох штук, металеві кутики у кількості 6-ти штук та металеві шпильки у кількості чотирьох штук, які були вилучені.

Для подальших експертиз суд наклав арешт на тимчасово вилучене майно. Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: супермаркет, пограбування, злочин, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет
Сьогодні, 02:28
Красиві тіла та міцні м'язи: волиняни здобули перемогу у змаганнях з пауерліфтингу
Сьогодні, 01:09
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучани самотужки пофарбували майданчик для малечі
02 червень, 23:11
Луцьк: для проекту «Соціальні контейнери» знайшли нове приміщення
02 червень, 22:07
Схожі новини
Крадіжка на Волині: злодії винесли золотих виробів на 13 тисяч Крадіжка на Волині: злодії винесли золотих виробів на 13 тисяч
16 березень, 10:25
У Нововолинську волинянин серед білого дня пограбував жінку У Нововолинську волинянин серед білого дня пограбував жінку
21 травень, 11:35
За крадіжку інструментів волинянин сяде на шість років За крадіжку інструментів волинянин сяде на шість років
01 травень, 12:38
Зловмисники розгромили магазин у центрі Нововолинська. ФОТО Зловмисники розгромили магазин у центрі Нововолинська. ФОТО
19 квітень, 13:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька влада хоче зірвати концерт «Квартала 95» у «Промені», - директор РЦ
02 червень, 12:19
 1
У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет
Сьогодні, 02:28
 0
Красиві тіла та міцні м'язи: волиняни здобули перемогу у змаганнях з пауерліфтингу
Сьогодні, 01:09
 0
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучани самотужки пофарбували майданчик для малечі
02 червень, 23:11
 0
Медіа
відео
1/8