У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет





Викрали ремонтні матеріали, - повідомляє



Зазначають, що подія трапилася ще надвечір 18 травня. Винесли дві коробки із саморізами, банку фарби молоткової, кабель довжиною близько 20 метрів, дюбелі, металеву арматуру та металеві шпильки, чим спричинили майнової шкоди на загальну суму 1500 гривень, – про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 25-го травня.



Під час огляду місцевості у будинку за адресою вулиця Нововолинська, 51, що знаходиться відразу біля приміщення майбутнього магазину, знайшли та вилучили ряд речей, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному проваджені.



Слідчий в суді вказав, що у громадянина було вилучено дві коробки із саморізами, банку фарби молоткової марки «BIODUR», ємкістю 2,1 мл., кабель довжиною близько 20 метрів, на закінченнях якого наявна з однієї сторони вилка, а з іншої розгалуження проводів, поетиленовий пакет в якому наявні монтажні хомути та дюбелі швидкого монтажу, металеву арматуру «кругляк» діаметром 16 у кількості чотирьох штук, металеві кутики у кількості 6-ти штук та металеві шпильки у кількості чотирьох штук, які були вилучені.



Для подальших експертиз суд наклав арешт на тимчасово вилучене майно. Тривають слідчі дії.

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