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Лучани самотужки пофарбували майданчик для малечі

Лучани самотужки пофарбували майданчик для малечі
У Луцьку на мікрорайоні ЛПЗ небайдужі лучани зібралися та гуртом привели до ладу дитячий майданчик.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила лучанка Наталія Гуркіна.

"У нашому дворі ВЕЛИЧЕЗНИЙ дитячий майданчик, тому сьогодні був третій раз, як ми вийшли його фарбувати (і це ще не кінець!)))))). Так от... є мама, яка тричі з двома дітьми виходила фарбувати і завжди її діти теж приймали активну участь! Мама Наталя Ігнатійчук, ТИ ВЕЛИЧЕЗНА МОЛОДЕЦЬ! Ти власним прикладом виховуєш синів!", - написала Гуркіна. Також вона додала, що пишається такими людьми, які роблять Україну кращою.


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Теги: Луцьк, ЛПЗ, майданчик
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