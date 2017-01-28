Лучани самотужки пофарбували майданчик для малечі





Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила лучанка



"У нашому дворі ВЕЛИЧЕЗНИЙ дитячий майданчик, тому сьогодні був третій раз, як ми вийшли його фарбувати (і це ще не кінець!)))))). Так от... є мама, яка тричі з двома дітьми виходила фарбувати і завжди її діти теж приймали активну участь! Мама Наталя Ігнатійчук, ТИ ВЕЛИЧЕЗНА МОЛОДЕЦЬ! Ти власним прикладом виховуєш синів!", - написала Гуркіна. Також вона додала, що пишається такими людьми, які роблять Україну кращою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на мікрорайоні ЛПЗ небайдужі лучани зібралися та гуртом привели до ладу дитячий майданчик.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила лучанка Наталія Гуркіна. "У нашому дворі ВЕЛИЧЕЗНИЙ дитячий майданчик, тому сьогодні був третій раз, як ми вийшли його фарбувати (і це ще не кінець!)))))). Так от... є мама, яка тричі з двома дітьми виходила фарбувати і завжди її діти теж приймали активну участь! Мама, ТИ ВЕЛИЧЕЗНА МОЛОДЕЦЬ! Ти власним прикладом виховуєш синів!", - написала Гуркіна. Також вона додала, що пишається такими людьми, які роблять Україну кращою.

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