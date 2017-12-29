Луцьк: для проекту «Соціальні контейнери» знайшли нове приміщення





Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила волонтерка



"Нам знайшли приміщення, ми скоро туди переїдемо і повідомимо всі деталі, дуже дякую за хороші слова і підтримку, це надихає і дає можливість рухатися далі, безкорисливо робити хороші справи, зі щирим серцем та відкритою душею, всім добра", - написала дівчина.



Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що проект

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для проекту "Соціальні контейнери", який збиралися "згорнути" через відсутність підходящого приміщення, знайшли новий дім.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила волонтерка Олена Кравчук. "Нам знайшли приміщення, ми скоро туди переїдемо і повідомимо всі деталі, дуже дякую за хороші слова і підтримку, це надихає і дає можливість рухатися далі, безкорисливо робити хороші справи, зі щирим серцем та відкритою душею, всім добра", - написала дівчина.Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що проект можуть невдовзі закрити , адже волонтери не мали допуску до приміщення, де залишила зібрані речі.

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