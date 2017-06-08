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На Волині визначили кращих юних футболісток

На Волині визначили кращих юних футболісток
У Володимирі-Волинському на міському стадіоні «Олімп» відбувся обласний чемпіонат з футболу серед дівчат віком до 16-ти років.

Змагання відбулися 29 травня у рамках Спартакіади «Волинь спортивна – 2018», - інформує БУГ.

У фінал вийшли команди з Володимира-Волинського, Ковеля та Маневич. Перемогу здобули володимирські дівчата.

Друге місце посіла команда з Ковеля, третіми стали представниці Маневич.

Переможці та призери отримали грамоти та медалі від обласного відділу фізичної культури та спорту.

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Теги: футбол, змагання, спорт
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