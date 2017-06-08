На Волині визначили кращих юних футболісток





Змагання відбулися 29 травня у рамках Спартакіади «Волинь спортивна – 2018», - інформує



У фінал вийшли команди з Володимира-Волинського, Ковеля та Маневич. Перемогу здобули володимирські дівчата.



Друге місце посіла команда з Ковеля, третіми стали представниці Маневич.



Переможці та призери отримали грамоти та медалі від обласного відділу фізичної культури та спорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на міському стадіоні «Олімп» відбувся обласний чемпіонат з футболу серед дівчат віком до 16-ти років.Змагання відбулися 29 травня у рамках Спартакіади «Волинь спортивна – 2018», - інформує БУГ У фінал вийшли команди з Володимира-Волинського, Ковеля та Маневич. Перемогу здобули володимирські дівчата.Друге місце посіла команда з Ковеля, третіми стали представниці Маневич.Переможці та призери отримали грамоти та медалі від обласного відділу фізичної культури та спорту.

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