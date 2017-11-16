Красиві тіла та міцні м'язи: волиняни здобули перемогу у змаганнях з пауерліфтингу





Відкритий чемпіонат Рівненської області з класичного пауерліфтингу та жиму лежачи відбувся 2 червня, пишуть



За підсумками змагань, розповідає тренер команди «Volyn Strength» мережі фітнес центрів «Інтер Атлетика» Олег Хом’як, волинянки здобули такі призові місця:



- Оксана Гронович стала переможницею у ваговій категорії до 57кг з сумою триборства 377,5кг (130кг- присідання, 80кг- жим, 167,5кг- тяга), та золота медаль у жимі.



- Юлія Осіїк чемпіонка у ваговій категорії до 63кг (власна вага- 58кг) з результатом- 320кг (115кг- присідання, 65кг- жим, 140кг- тяга) та срібло у жимі.



- Софія Бабіляс срібна призерка у жимі (категорія до 57кг).



- Ірина Воробйова повторила особистий рекорд показаний два тижні тому на чемпіонаті світу з класичного жиму у 105кг та стала переможницею вагової категорії до 72кг.



Повністю п’єдестал в жимі лежачи посіли: Ірина Воробйова, Оксана Грононович, Юлія Осіїк.



Окрім цього наші хлопці теж показали чудові результати:



- Михайло Малкуш виборов золото у жимі, вагова категорії до 59кг, з результатом- 125кг.



- Вадим Гречко здобув золото у пауерліфтингу в категорії до 83кг.



- Микола Шелкович посів 4 місце у триборстві, категорія- 74кг.



- Сергій Деняк отримав срібну нагороду у жимі, вагова категорія до 105кг.



- Руслан Гутнєв посів друге місце в жимі, категорія до 120кг.



- Павло Міщук з кращим особистим результатом - 742,5кг став чемпіоном категорії до 120кг, і ще одна золота нагорода у спортсмена в жимі - 190кг.



Окрім цього, Оксана Гронович та Павло Міщук у триборстві, а Воробйова Ірина у жимі стали абсолютними чемпіонами змагань.



Отже, «Volyn Strength» посіла перше командне місце у жимі лежачи, та друге у пауерліфтингу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени вибороли цілу низку призових місць та командну перемогу на змаганнях із пауерліфтингу.Відкритий чемпіонат Рівненської області з класичного пауерліфтингу та жиму лежачи відбувся 2 червня, пишуть Волинські Новини За підсумками змагань, розповідає тренер команди «Volyn Strength» мережі фітнес центрів «Інтер Атлетика», волинянки здобули такі призові місця:стала переможницею у ваговій категорії до 57кг з сумою триборства 377,5кг (130кг- присідання, 80кг- жим, 167,5кг- тяга), та золота медаль у жимі.чемпіонка у ваговій категорії до 63кг (власна вага- 58кг) з результатом- 320кг (115кг- присідання, 65кг- жим, 140кг- тяга) та срібло у жимі.срібна призерка у жимі (категорія до 57кг).повторила особистий рекорд показаний два тижні тому на чемпіонаті світу з класичного жиму у 105кг та стала переможницею вагової категорії до 72кг.Повністю п’єдестал в жимі лежачи посіли: Ірина Воробйова, Оксана Грононович, Юлія Осіїк.Окрім цього наші хлопці теж показали чудові результати:виборов золото у жимі, вагова категорії до 59кг, з результатом- 125кг.здобув золото у пауерліфтингу в категорії до 83кг.посів 4 місце у триборстві, категорія- 74кг.отримав срібну нагороду у жимі, вагова категорія до 105кг.посів друге місце в жимі, категорія до 120кг.з кращим особистим результатом - 742,5кг став чемпіоном категорії до 120кг, і ще одна золота нагорода у спортсмена в жимі - 190кг.Окрім цього, Оксана Гронович та Павло Міщук у триборстві, а Воробйова Ірина у жимі стали абсолютними чемпіонами змагань.Отже, «Volyn Strength» посіла перше командне місце у жимі лежачи, та друге у пауерліфтингу.

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