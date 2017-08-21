Зась їздити у спеку: на Волині обмежать рух вантажівок





На дороги загального користування не пропустять автотранспорт масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка від 31 травня, повідомляє



Обмеження діють при температурі понад +28ºС з 11.00 до 23.00.



Це обмеження руху не стосується пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб та транспорту, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.



Також безперешкодно можуть їхати машини, які везуть небезпечні і швидкопсувні вантажі, а також живі тварини і птиці.



За дотриманням порядку будуть стежити патрульні і службі автомобільних доріг, яка має визначити місця стоянки автотранспорту на період дії обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині, аби вберегти дорожнє покриття від руйнувань, обмежують рух вантажівок у спекотні дні.На дороги загального користування не пропустять автотранспорт масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДАвід 31 травня, повідомляє Район. Бізнес. Обмеження діють при температурі понад +28ºС з 11.00 до 23.00.Це обмеження руху не стосується пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб та транспорту, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.Також безперешкодно можуть їхати машини, які везуть небезпечні і швидкопсувні вантажі, а також живі тварини і птиці.За дотриманням порядку будуть стежити патрульні і службі автомобільних доріг, яка має визначити місця стоянки автотранспорту на період дії обмежень.

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