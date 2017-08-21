вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зась їздити у спеку: на Волині обмежать рух вантажівок

Зась їздити у спеку: на Волині обмежать рух вантажівок
На Волині, аби вберегти дорожнє покриття від руйнувань, обмежують рух вантажівок у спекотні дні.

На дороги загального користування не пропустять автотранспорт масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка від 31 травня, повідомляє Район. Бізнес.

Обмеження діють при температурі понад +28ºС з 11.00 до 23.00.

Це обмеження руху не стосується пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб та транспорту, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.

Також безперешкодно можуть їхати машини, які везуть небезпечні і швидкопсувні вантажі, а також живі тварини і птиці.

За дотриманням порядку будуть стежити патрульні і службі автомобільних доріг, яка має визначити місця стоянки автотранспорту на період дії обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівки, обмеження, рух транспорту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зась їздити у спеку: на Волині обмежать рух вантажівок
Сьогодні, 06:13
Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами
Сьогодні, 05:23
На Волині визначили кращих юних футболісток
Сьогодні, 03:22
У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет
Сьогодні, 02:28
Красиві тіла та міцні м'язи: волиняни здобули перемогу у змаганнях з пауерліфтингу
Сьогодні, 01:09
Схожі новини
На Волині – тимчасово обмежений рух вантажівок На Волині – тимчасово обмежений рух вантажівок
10 травень, 13:37
На одному з проспектів Луцька обмежать рух транспорту На одному з проспектів Луцька обмежать рух транспорту
21 серпень, 2017, 11:26
Рух великовагових автомобілів у спеку заборонений Рух великовагових автомобілів у спеку заборонений
01 серпень, 2017, 15:06
Тимчасово обмежать рух на трасі «Київ - Ковель» Тимчасово обмежать рух на трасі «Київ - Ковель»
23 травень, 2015, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька влада хоче зірвати концерт «Квартала 95» у «Промені», - директор РЦ
02 червень, 12:19
 1
Зась їздити у спеку: на Волині обмежать рух вантажівок
Сьогодні, 06:13
 0
Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами
Сьогодні, 05:23
 0
На Волині визначили кращих юних футболісток
Сьогодні, 03:22
 0
У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет
Сьогодні, 02:28
 0
Медіа
відео
1/8